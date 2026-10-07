Republica Moldova lansează un fond de peste 1 milion EUR pentru startup-uri tech. Granturi de până la 40.000 EUR pentru produse și tehnologii noi

Republica Moldova lansează un fond de inovare de peste 1 milion EUR, prin care startup-urile și echipele tehnologice vor putea obține granturi de până la 40.000 EUR pentru a transforma ideile în prototipuri și produse care pot ajunge pe piață. Programul vizează inclusiv proiecte de inteligență artificială, securitate cibernetică, robotică, biotehnologie și tehnologii agricole.

Fondul de Inovare al Republicii Moldova este administrat de Moldova Innovation Technology Park (MITP) și va avea patru runde competitive de finanțare în următoarele 24 de luni. Primul apel pentru proiecte s-a deschis la 1 octombrie 2026.

Startup-urile aflate în etapa pre-seed vor putea primi granturi de până la 20.000 EUR, iar proiectele aflate într-un stadiu ceva mai avansat vor putea accesa finanțări de până la 40.000 EUR.

Banii vor putea fi folosiți pentru validarea unei idei, demonstrarea fezabilității unui concept, realizarea unui prototip, testarea tehnologiei, îmbunătățirea produsului și validarea acestuia pe piață.

Programul nu se limitează la companii software. Sunt eligibile proiectele din inteligență artificială, securitate cibernetică, tehnologii pentru administrația publică, tehnologii agricole, biotehnologie, analiza volumelor mari de date, cloud, robotică și alte tehnologii emergente.

Proiectele pot combina software, componente hardware, algoritmi și produse tehnologice fizice.

Aplicațiile vor trece printr-o verificare a eligibilității, o evaluare tehnică și o etapă în care echipele își vor prezenta proiectele. Selecția beneficiarilor și valoarea granturilor vor fi aprobate de Comitetul de Coordonare al Fondului de Inovare al Republicii Moldova.

Moldova încearcă să acopere golul dintre idee și prima investiție privată

Noul fond este construit tocmai pentru perioada în care un startup are deja o idee tehnologică, dar nu dispune încă de un produs suficient de matur pentru a atrage investitori de tip business angel sau fonduri de venture capital.

„O idee devine valoare economică atunci când o echipă are resursele necesare pentru a o testa, a o îmbunătăți și a o aduce în fața unui client. Fondul de Inovare al Republicii Moldova le oferă fondatorilor moldoveni acel prim pas decisiv. Transformăm inovarea într-un motor de creștere, conectând talentul cu capitalul din fazele incipiente, validarea practică și o cale clară către piețele internaționale”, a declarat Michelle Iliev, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării de la Chișinău.

Fondul face parte din strategia prin care autoritățile moldovenești încearcă să transforme competențele tehnice locale în companii, proprietate intelectuală, exporturi și locuri de muncă cu valoare adăugată mai mare.

„Fondul de Inovare al Republicii Moldova este conceput pentru a deveni mai mult decât o succesiune de granturi. Vrem să construim un traseu predictibil prin care o idee tehnologică să poată avansa de la validare la prototip, intrare pe piață și, în cele din urmă, investiții private. Primul milion de euro ne oferă posibilitatea să demonstrăm că acest mecanism funcționează și să construim o bază mai puternică de companii tehnologice moldovenești capabile să se extindă la nivel internațional. Oferim deja companiilor un cadru de afaceri favorabil, iar Fondul adaugă un nou instrument pentru a ajuta produsele dezvoltate local să iasă din acest ecosistem”, a declarat Marina Bzovîi, administratoarea Moldova Innovation Technology Park.

Finanțarea inițială este asigurată de Uniunea Europeană, cu o cofinanțare din partea Guvernului Franței, iar programul este implementat de Expertise France.

În cele 24 de luni ale etapei inițiale, programul ar urma nu doar să finanțeze proiecte, ci și să construiască un mecanism care să poată atrage ulterior alți finanțatori și parteneri.

Peste 300 de startup-uri și investiții de 17 milioane USD într-un an

Fondul apare într-un moment de accelerare a ecosistemului local de startup-uri.

Potrivit datelor prezentate la lansarea programului, Republica Moldova are în prezent peste 300 de startup-uri active, iar companiile moldovenești de tehnologie au atras investiții de peste 17 milioane USD în 2025, aproximativ dublu față de anul precedent.

În septembrie 2026, StartupBlink a desemnat Republica Moldova drept ecosistemul de startup-uri cu cea mai rapidă creștere din Europa.

Scorul ajustat la populație al ecosistemului moldovenesc ar fi crescut cu 91,9% între edițiile 2025 și 2026 ale Global Startup Ecosystem Index, cea mai mare creștere din Europa și a treia cea mai ridicată la nivel mondial.

Republica Moldova a urcat opt poziții în clasament, până pe locul 82 în lume.

Noul fond introduce astfel o componentă de finanțare înainte de etapa în care startup-urile sunt, în mod obișnuit, suficient de dezvoltate pentru a atrage capital privat.

Peste 3.000 de companii tech funcționează în parcul virtual al Republicii Moldova

O mare parte a ecosistemului tehnologic moldovenesc este concentrată în jurul Moldova Innovation Technology Park, lansat în 2018 ca parc tehnologic virtual cu acoperire națională.

În septembrie 2026, MITP a depășit 3.000 de companii rezidente active, față de numai 338 la începutul activității.

Companiile din parc au în total peste 27.000 de angajați, iar fondatorii și investitorii provin din peste 50 de țări.

Aproximativ 90% dintre produsele și serviciile realizate de rezidenții MITP sunt destinate exportului.

Unul dintre principalele instrumente prin care Republica Moldova a atras companii de tehnologie în acest sistem este regimul fiscal simplificat.

Companiile eligibile care operează prin MITP achită o taxă unică de 7% din veniturile din vânzări, iar statul moldovean a garantat menținerea regimului până la sfârșitul anului 2035.

De la outsourcing la produse proprii

Industria IT din Republica Moldova s-a dezvoltat inițial în mare măsură prin servicii de dezvoltare software și outsourcing pentru clienți internaționali.

Modelul a creat însă o bază importantă de ingineri și programatori, pe care autoritățile încearcă acum să o folosească pentru dezvoltarea unor companii cu produse proprii și proprietate intelectuală locală.

Tot mai multe firme moldovenești dezvoltă produse pentru piețele internaționale în domenii precum inteligența artificială, tehnologiile pentru sănătate, jocurile video și tehnologiile agricole.

Prin noul fond, Republica Moldova încearcă să finanțeze tocmai punctul de tranziție dintre competența tehnică și produsul comercial: etapa în care o echipă trebuie să dovedească faptul că ideea funcționează, poate fi transformată într-un prototip și că există o piață pentru ceea ce dezvoltă.

Miza este ca o parte mai mare din sectorul tehnologic moldovenesc să treacă de la furnizarea de servicii pentru alte companii la construirea de produse, proprietate intelectuală și startup-uri dezvoltate local, dar capabile să crească pe piețele internaționale.