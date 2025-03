Regimul fiscal al serviciilor de tip Booking pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA în România: Explicațiile unui consultant fiscal

Un consultant fiscal independent explică, într-unul dintre numerele revistei Camerei Consultanților Fiscali (CCF), care este regimul fiscal al serviciilor de tip Booking pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA în România.

În capitolul „Întrebări și răspunsuri în materie de TVA” din numărul 84 al revistei Consultant fiscal, editată de CCF, apare întrebarea:

Mariana Vizoli, consultant fiscal independent, vicepreședinte al Consiliului superior al CCF, colaborator Soter & Partners și cadru didactic asociat ASE, membră CCF, oferă următorul răspuns întrebării cu privire la regimul fiscal al serviciilor Booking:

„Serviciile de intermediere în prestarea de servicii de cazare la hotel sau în sectoare cu o funcție similară nu intră sub incidența serviciilor efectuate în legătură cu bunuri imobile. Astfel, întrucât Booking prestează servicii de această natură, nefiind considerate legate de bunuri imobile, li se va aplica regula generală a serviciilor prestate către o persoană impozabilă, respectiv art. 278 alin. (2) C. fisc., având locul prestării în România, la locul unde este stabilit beneficiarul persoană impozabilă. Este o achiziție intracomunitară de servicii pentru care beneficiarul stabilit în România este persoana obligată la plata TVA, conform art. 307 alin. (2) C. fisc., iar potrivit art. 326 alin. (2), TVA se înscrie de beneficiar ca taxă colectată și taxă deductibilă în decontul de TVA pe rd. 7.7.1/22.22.1 (taxare inversă)”, a explicat Mariana Vizoli.