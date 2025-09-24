Premierul Bolojan: Nu intenţionăm să (mai) creştem taxe pentru companii

Ilie Bolojan a anunţat că Guvernul nu intenţionează să mai crească taxele pentru firme, în plus față de ceea ce a mărit deja, premierul precizând că în perioada următoare se concentrează pe scăderea cheltuielilor bugetare.

”Estimez că nu ar trebui să avem o recesiune anul următor”, a declarat Bolojan, citat de News.ro.

Ilie Bolojan a fost întrebat, miercuri, într-o conferinţă de presă, dacă Guvernul intenţionează să crească taxele pentru companii de la 1 ianuarie şi dacă sunt semne că România ar putea intra în recesiune.

„Nu intenţionăm să creştem taxe pentru companii. Voi susţine că etapa consolidării veniturilor s-a încheiat. Trebuie să ne concentrăm în perioada următoare pe scăderea cheltuielilor de funcţionare, pe reforme în toate domeniile unde acest lucru nu a fost făcut şi pentru măsuri pentru a avea o economie pusă pe baze sănătoase şi pentru a duce politici care să ne asigure dezvoltarea în domeniul energiei, de exemplu, sau în domeniul sectoarelor care ţin de procesarea produselor agricole, industria alimentară sau cea care ţine de îngrăşămintele chimice şi de valorificarea potenţialului suplimentar al gazului pe care îl vom avea din 2027 prin punerea în exploatare a resurselor din Marea Neagră”, a promis Ilie Bolojan.

El a adăugat că estimează faptul că nu ar trebui să fie o recesiune anul viitor.

„În ceea ce priveşte recesiunea, aceste măsuri care au fost luate, în mod evident, au avut un efect uşor contracţionist pe fondul scăderii creşterii economice în ţările europene. Noi suntem într-o plasă care uneori ne ajută atunci când este cazul, pentru că suntem interconectaţi cu o economie europeană sau încetineşte şi dezvoltarea noastră economică pentru că cea mai mare parte din exporturile româneşti sunt legate de ceea ce se întâmplă în ţările europene. Estimez că nu ar trebui să avem o recesiune anul următor”, a declarat Bolojan.

Prim-ministrul a precizat că din primele luni ale anului viitor ar trebui să înceapă o scădere a inflaţiei.

Reamintim că Guvernul Bolojan a luat deja decizii de majorări de taxe și impozite care vizează mediul privat și populația: TVA a crescut la 21% de la 1 august 2025, iar impozitul pe veniturile din dividende și crypto crește la 16% cu aplicare de la 1 ianuarie 2026, printre altele.