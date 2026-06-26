[P] Comunicat lansare proiect – Dezvoltarea SC Dental Elite Partners S.R.L.

Scopul proiectului: Competitivitate economică prin dezvoltarea cabinetului stomatologic.

Echipamentele achiziționate respectă cele mai înalte standarde tehnologice.

Beneficiar: SC Dental Elite Partners S.R.L.

Perioada de implementare: 29.05.2026 - 28.05.2028

Rezumat proiect și activități:

Pentru a oferi pacienților servicii de excelență (de la prevenție, la chirurgie, implantologie și laborator digital integrat), investiția va transforma radical capacitățile tehnologice ale clinicii Dental Elite. Activitățile majore includ:

• Modernizarea spațiului de lucru și adaptarea clădirii la principiile de sustenabilitate ecologică (DNSH).

• Dotarea cu echipamente tehnologice și IT: Se vor achiziționa 53 de echipamente medicale (inclusiv 10 unituri dentare noi, lasere pentru țesuturi, echipament radiologie CBCT, sistem digital 4D și sistem de laborator Cad-Cam), 32 de echipamente hardware și 41 de soluții software pentru digitalizarea serviciilor.

• Eficiență energetică: Instalarea a 4 echipamente de energie verde (panouri fotovoltaice de 15 kW, pompe de căldură și sistem de stocare a energiei).

• Dezvoltarea echipei: Crearea a 6 noi locuri de muncă și instruirea a 11 angajați în domenii specifice.

• Integrare internațională: Participarea clinicii la evenimente transnaționale și integrarea în rețele europene de turism medical.

Date de contact Beneficiar: DENTAL ELITE PARTNERS S.R.L.

Reprezentant legal: Bogdan-Andrei Ciucu

Telefon: 0731.614.318

E-mail: bc@dentalelite.ro

Website: https://www.dentalelite.ro/