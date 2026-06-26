[P] Comunicat lansare proiect – Creșterea competitivității economice a firmei   SC D.C.M. BOTOND DENTAL SRL prin modernizare si retehnologizare

Scopul proiectului: este creșterea economice a firmei SC D.C.M. BOTOND DENTAL SRL, prin achizitionarea de active tangibile, prin instruirea a 6 angajați și prin crearea de 1 nou loc de muncă cu normă întreagă.

Beneficiar: SC D.C.M. BOTOND DENTAL SRL

Perioada de implementare: 28.05.2026 - 28.05.2028

Rezumat proiect și activități:

Proiectul cu titlul ”Creșterea competitivității economice a firmei SC D.C.M. Botond Dental SRL prin modernizare și retehnologizare”, cod SMIS: 323429, este implementat de SC D.C.M. Botond Dental SRL fiind finanțat prin INTERVENȚIA 1.4.2 – SCALE UP PENTRU START-UP-URI ȘI MICROÎNTREPRINDERI, în cadrul Programului Regiunea Centru 2021-2027, operațiune de importanță strategică la nivel regional, coordonat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru.

Obiectivul general al proiectului este creşterea competitivităţii economice a firmei SC D.C.M. Botond Dental SRL, prin modernizare și retehnologizare în condițiile reducerii impactului asupra mediului a activității sale.

Obiectivele specifice:

• Creșterea eficienței operaționale

• Extinderea gamei de produse

• Dezvoltarea resurselor umane

• Creșterea eficienței energetice și reducerea impactului activității de producție asupra mediului

Rezultatele preconizate:

1. Active tangibile necesare pentru activitatea de producție

2. Instruire personal

3. Sistem panouri fotovoltaice

Valoarea totală: 1.263.844,10 Lei

Valoarea cofinanțării asigurate de UE: 846.054,23 Lei

Valoarea cofinanțării din buget național: 149.303,69 Lei

Valoarea totală din bugetului propriu al beneficiarului: 268.486,18 Lei.

Prin proiect se vor achiziționa active tangibile necesare pentru desfășurarea activității de producție si sistem de energie regenerabila:

ECHIPAMENTE ȘI APARATE DE TEHNICĂ DENTARĂ:

Aparat de sinterizare – 1 buc, Compresor cu șurub – 1 buc, Aspirator tehnică dentară – 2 buc, Micromotor – 6 buc, Cuptor sinterizare zirconiu – 2 buc, Sablator – 1 buc, Sistem complet de imprimare 3D – 1 buc, Aparat de curatat cu aburi – 1 buc,

TEHNICĂ DE CALCUL: Sistem de calcul cu monitor – 4 buc,

SISTEME DE ENERGIE REGENERABILE: Sistem fotovoltaic – 1 buc.

Prin implementarea proiectului vor fi instruiți 6 angajați ai firmei în tehnologii moderne de asistență stomatologică și în domeniul gestionării deșeurilor. În urma implementării prezentului proiect de retehnologizare și modernizare prin achiziția de echipamente stomatologice noi, performante, de ultimă generație va avea loc inovare de produs și inovare de proces.

Activitățile proiectului:

- Achiziție servicii de elaborare Cerere de finanțare cu anexe si laborare Cerere de finanțare cu anexe

- Semnare contract de finanțare și achiziţie servicii de coordonare a managementului pentru organizare şi coordonare managementul implementării proiectului

- Măsuri de promovare şi publicitate la începutul și la finalizarea implementării proiectului

- Lansare şi derulare licitaţii pentru achizițiile proiectului (active tangibile, sistem de panouri fotovoltaice)

- Elaborare şi transmitere Rapoarte de progres și Raport de progres final al proiectului

- Plata, livrare, punere în funcţiune ale achizițiilor

- Elaborare şi transmitere Cereri de plată/rambursare

- Angajare și instruire personal

Date de contact:

D.C.M. BOTOND DENTAL SRL, reprezentant de proiect Elek Kinga

Adresa: Localitate Municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. Beclean Nr. 1-3, Jud. Harghita, cp: 535600

Tel: 0745770977

Nr. înregistrare Reg. Com.: J2016000379192

CUI: 27642886

E-mail: elekkinga84@gmail.com