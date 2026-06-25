Skip to content

[P] Comunicat lansare proiect – Dezvoltarea SC Dental Elite Partners S.R.L.

[P] Comunicat lansare proiect – Dezvoltarea SC Dental Elite Partners S.R.L.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Scopul proiectului: Competitivitate economică prin dezvoltarea cabinetului stomatologic.

Echipamentele achiziționate respectă cele mai înalte standarde tehnologice.

Beneficiar: SC Dental Elite Partners S.R.L.

Perioada de implementare: 29.05.2026 - 28.05.2028

Rezumat proiect și activități:

Pentru a oferi pacienților servicii de excelență (de la prevenție, la chirurgie, implantologie și laborator digital integrat), investiția va transforma radical capacitățile tehnologice ale clinicii Dental Elite. Activitățile majore includ:

•  Modernizarea spațiului de lucru și adaptarea clădirii la principiile de sustenabilitate ecologică (DNSH).

•  Dotarea cu echipamente tehnologice și IT: Se vor achiziționa 53 de echipamente medicale (inclusiv 10 unituri dentare noi, lasere pentru țesuturi, echipament radiologie CBCT, sistem digital 4D și sistem de laborator Cad-Cam), 32 de echipamente hardware și 41 de soluții software pentru digitalizarea serviciilor.

•  Eficiență energetică: Instalarea a 4 echipamente de energie verde (panouri fotovoltaice de 15 kW, pompe de căldură și sistem de stocare a energiei).

•  Dezvoltarea echipei: Crearea a 6 noi locuri de muncă și instruirea a 11 angajați în domenii specifice.

•  Integrare internațională: Participarea clinicii la evenimente transnaționale și integrarea în rețele europene de turism medical.

Date de contact Beneficiar: DENTAL ELITE PARTNERS S.R.L.

Reprezentant legal: Bogdan-Andrei Ciucu

Telefon: 0731.614.318

E-mail: bc@dentalelite.ro

Website: https://www.dentalelite.ro/

Anunțuri Proiecte Europene

[P] Comunicat lansare proiect – Dezvoltarea SC Dental Elite Partners S.R.L.

[P] Comunicat lansare proiect – Creșterea competitivității economice a firmei SC AMRO S&M SRL prin modernizare si retehnologizare

Antet

[P] Comunicat de presă de final – PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată Digitalizarea IMM-urilor – grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale

Antet

[P] Comunicat de presă privind finalizarea derulării proiectului „Amenajare parc fotovoltaic”

[P] Comunicat lansare proiect–Creșterea competitivității economice a firmei SC Cristy-Dent SRL prin modernizare și retehnologizare

[P] Comunicat de presă – „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” – SC Altius SA

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia

[P] Comunicat de presă – Achiziție utilaje și echipamente pentru service auto Bodimpex

Antet

[P] Comunicat de presă – Anunț finalizare implementare proiect: DIGITALIZAREA COMPANIEI AEG TECH SRL