OFICIAL Noua procedură ANAF pentru firmele care redirecționează 20% din impozitul pe profit către ONG-uri

ANAF a publicat în Monitorul Oficial procedura prin care firmele din România pot direcționa până la 20% din impozitul pe profit către ONG sau alte acțiuni de sponsorizare și mecenat.

Ordinul ANAF modifică Procedura privind redirecționarea impozitului pe profit, potrivit legii, pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat - Anexa 1.

Conform noilor prevederi, în situația în care suma din impozitul pe profit nu a fost redirecționată, se completează motivul pentru care suma din impozitul pe profit nu a fost redirecționată (nu au fost corectate informațiile din cerere, în termenul prevăzut de notificare, entitatea beneficiară nu figurează în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, obligațiile privind impozitul pe profit nu au fost stinse sau contribuabilul datorează impozit pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri).

Dacă, în urma verificării informațiilor, se constată erori în cererea depusă (inclusiv dacă se constată depășirea valorii impozitului pe profit sau a diferenței de impozit pe profit care poate fi redirecționată), compartimentul de specialitate transmite contribuabilului Notificarea privind erorile identificate în cererea de redirecționare, în care detaliază erorile identificate și solicită contribuabililor remedierea acestora.

Zilnic, pentru contribuabilii care au depus cereri de redirecționare corecte, compartimentul de specialitate verifică, prin funcțiile aplicației informatice dezvoltate de către structura de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor, stingerea obligațiilor fiscale reprezentând impozitul pe profit anual aferent anului fiscal pentru care se solicită redirecționarea.

În cazul în care, la data verificării, compartimentul de specialitate constată că obligațiile fiscale nu sunt stinse, cererea se respinge.

Totodată, ordinul modifică formularul „Notificare privind modul de soluționare a cererii de redirecționare a impozitului pe profit”.

Accesează și descarcă Ordinul nr. 773/2026 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.562/2024 pentru aprobarea Procedurii privind redirecționarea impozitului pe profit, potrivit legii, pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat, precum și a modelului și conținutului unor formulare.