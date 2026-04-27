Mega-investiție a unui conglomerat chinez, de 1 miliard EUR, într-un proiect energetic hibrid în România

Conglomeratul industrial chinez Sany Group investește 1 miliard EUR în județul Timiș pentru „cel mai mare proiect energetic hibrid din Europa”, așa cum scrie presa chineză, citată de Profit.ro.

Proiectul TIMIS SANY va fi dezvoltat în satul Uivar și orașul Timișoara, județul Timiș, și vizează construcția a:

2 parcuri solare de 800 MWp;

de 800 MWp; un sistem de stocare a energiei în baterii de 2,34 GWh;

de 2,34 GWh; un centru de date cu o sarcină IT de 70 MW.

Parcurile vor fi situate în Uivar, iar instalația de stocare și centrul de date la Timișoara, care se află pe magistrala europeană de date ce ajunge la Frankfurt.

Investițiile sunt estimate la 320 milioane EUR pentru cele 2 parcuri fotovoltaice, la 350 milioane EUR pentru stocare și tot la 350 milioane EUR pentru centrul de date.

De implementarea proiectului se va ocupa compania românească Danube Solar Seven SRL, deținută de Mugurel Surupăceanu, fost deputat și prefect de Gorj.

Lucrările la aceste proiecte sunt programate să înceapă în perioada imediată, la sfârșitul acestei luni.

Sany Group este un conglomerat chinezesc producător de echipamente industriale, de construcții și minerit, cunoscut în special pentru mașinile de beton. Compania spune că este al cincilea cel mai mare producător de mașini grele la nivel global, cu peste 40.000 de angajați în SUA, Brazilia, India și Germania, printre altele.