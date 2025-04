Investitor român, despre tarifele lui Trump: SUA par că vor să-și saboteze propriile interese, rupând lanțurile trofice economice globale

România va fi afectată indirect de tarifele anunțate de Administrația Donald Trump la importurile în SUA, prin care Statele Unite „par că vor să-și saboteze propriile interese, rupând lanțurile trofice economice globale”, opinează investitorul Marius Ghenea, șeful fondului de investiții Catalyst Romania, într-o analiză transmisă comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

„Este un fapt cunoscut că schimburile comerciale de produse între România și Statele Unite ale Americii sunt reduse și, pentru prima oară probabil în multe decenii, acesta este un motiv de confort și de satisfacție pentru țara noastră, deoarece impactul direct asupra economiei românești va fi relativ scăzut, chiar dacă nu la nivelul teritoriului insular Heard and McDonald, tarifat de administrația Trump, deși este nelocuit și, deci, în consecință, nu are niciun fel de activități economice.

Lăsând însă gluma la o parte, România va fi afectată semnificativ, ca efecte indirecte, de aceste tarife impuse de SUA, deoarece într-adevăr, lanțurile de valoare sunt în prezent globale, ele implică de multe ori companii și produse din Europa (inclusiv România) și alte companii din Asia (Japonia, China, Coreea de Sud etc.) sau din alte continente, care se implică în producerea și livrarea unui singur produs finit, fie că vorbim despre un autovehicul, despre un produs electronic sau unul de modă. Iar unul dintre efectele perverse ale acestor tarife va fi reducerea producției în anumite țări ale lumii, inclusiv în Statele Unite, reducere care va fi însoțită de reducerea cererii de tehnologie pentru acele companii, tehnologie care ar putea fi produsă, printre altele, în România” - afirmă Ghenea, în analiza sa, pentru comunitatea antreprenorilor StartupCafe.ro.

Managerul de fond de investiții estimează că România va resimți efectele taxelor la importurile din UE în SUA în următoarele 6-9 luni.

„Cu alte cuvinte, toată industria IT din România ar putea să simtă efectele acestor tarife în mod indirect, prin reducerea cererii de produse și servicii IT, atât cele originale, cât și cele de tip IT services sau BPO. Din acest punct de vedere, trebuie probabil să ne punem centurile de siguranță în următoarele 6-9 luni, intervalul de timp în care probabil vom vedea cu adevărat efectele acestei politici tarifare de neînțeles într-o economie globală în care Statele Unite luau până acum partea leului, iar de acum înainte par că vor să își saboteze propriile interese rupând la propriu lanțurile trofice economice globale și încurajând alte țări să își regândească parteneriatele și piețele departe de Statele Unite” - a concluzionat Marius Ghenea.