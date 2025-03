Imobiliare în România: Un investitor anunță o vânzare de 2,65 milioane EUR dintr-un proiect de locuințe de la Sibiu. „Randament semnificativ pentru acționarii și investitorii noștri”

O firmă bucureșteană, specializată în investiții în sectorul imobiliar, a anunțat, vineri, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că a vândut, pentru 2,65 milioane EUR, o participație pe care o deținea într-un mare proiect de locuințe de la Sibiu, investiția ei aducând un randament de 20% pentru acționarii și investitorii companiei.

Meta Estate Trust, o companie de tip holding care activează în sectorul imobiliar și acționează ca un portal între piața imobiliară și piața de capital, este cea care a făcut exitul de 2,65 milioane de euro din proiectul rezidențial the Lake Home, pe care îl realizează la Sibiu dezvoltatorul imobiliar Novarion.

Acum, Meta Estate Trust sune că investiția sa în cadrul acestui proiect a avut o rată internă de rentabilitate (IRR) de 20%, veniturile totale pe întreaga perioadă a investiției fiind de aproximativ 1,6 milioane euro. Investiția Meta Estate Trust în proiectul rezidențial The Lake Home Sibiu al Novarion a început în decembrie 2021, fiind realizată sub forma unui parteneriat de dezvoltare imobiliară.

Mai departe, Meta Estate Trust spune că vrea să se concentreze pe investiții de co-dezvoltare imobiliară în București, acesta fiind motivul pentru care a ieșit din afacerea de la Sibiu.

„Investiția în Novarion reprezenta una dintre cele mai mari expuneri ale Meta Estate Trust, iar în cei peste trei ani de parteneriat am reușit să marcăm trei obiective. În primul rând, am marcat un randament semnificativ pentru acționarii și investitorii noștri – de 20% anualizat și am sprijinit realizarea unui proiect rezidențial major în Sibiu. Expunerea Meta Estate Trust pe parcursul acestei perioade investiționale la sectorul dezvoltărilor rezidențiale reprezintă o experiență valoroasă pentru întreaga echipă Meta”, a susținut Alexandru Bonea, directorul general al Meta Estate Trust.