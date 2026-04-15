Google lansează o aplicație de Windows pentru căutări locale, online și cu inteligența artificială a companiei

Google
Google

Gigantul american Google a lansat o aplicaţie de Windows prin care utilizatorii pot realiza căutări locale, online şi pot folosi AI-ul companiei, potrivit News.ro.

Noua aplicaţie Google copiază funcţionalitatea Spotlight, creată de Apple pentru dispozitive sale, şi facilitează accesul la motorul de căutare al companiei.

Apăsând combinaţia de taste Alt + Space, se deschide o bară de text, care facilitează accesul la o funcţie de căutare. Utilizatorii pot realiza atât căutări online, cât şi locale, pentru a găsi fişiere şi informaţii stocate pe PC.

Aceeaşi aplicaţie permite utilizatorilor să folosească AI Mode, funcţia de inteligenţă artificială integrată de Google în propriul motor de căutare.

Nu lipseşte nici funcţionalitatea Google Lens, care le permite utilizatorilor să adauge o captură de ecran, pentru a cere informaţii despre conţinutul acesteia de la Gemini.

Noua aplicaţie Google este lansată la aproape un an de când compania a anunţat că a început să o testeze.

Nu se ştie dacă aplicaţia, care este disponibilă acum pentru Windows 10 şi Windows 11, va fi lansată şi pe macOS sau Linux.

