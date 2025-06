Fonduri UE pentru afaceri neagricole la sate: S-a lansat platforma online pentru GAL-uri

S-a mai făcut un pas pentru lansarea fondurilor nerambursabile pentru mici afaceri non-agricole în mediul rural, prin linia de finanțare DR-36 LEADER: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a lansat oficial platforma informatică destinată Grupurilor de Acțiune Locală (GAL).

Începând cu data de 20 iunie 2025, platforma AFIR pentru GAL-uri poate fi accesată la adresa:

https://gal.afir.ro

Platforma a devenit astfel canalul unic și oficial de lucru pentru GAL-urile care implementează proiecte finanțate prin intervenția DR-36 LEADER – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, din cadrul Planului Strategic PAC 2023–2027.

Utilizarea acestei platforme este obligatorie pentru GAL-urile din toată România, începând cu acest moment, a subliniat AFIR.

Platforma online permite gestionarea completă a etapelor de implementare a Strategiilor de Dezvoltare Locală, de la depunerea cererilor de finanțare până la monitorizarea proiectelor.

Accesul în platformă se face prin utilizarea datelor digitale de autentificare (utilizator și parolă) deja utilizate de către GAL-uri în etapa de depunere a strategiilor, dar va permite și beneficiarilor accesul, atât cu cont gmail personal cât și cu cont creat în cadru Platformei RoeID – dezvoltată de către Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Fonduri europene pentru afaceri neagricole, prin intermediul GAL-urilor

Așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro, prin intermediul GAL-urilor, antreprenorii români vor putea obține granturi IMM de câte 70.000 EUR din fonduri europene, pentru „startup-uri” neagricole, în mediul rural - de la pensiuni și restaurante până la service-uri și spălătorii auto sau brutării și ateliere de confecții. În plus, vor fi disponibile și granturi de până la 200.000 EUR pentru alte tipuri de proiecte de investiții și servicii în mediul rural. Aceste oportunități de finanțare sunt prevăzute în Intervenția Intervenția DR 36 LEADER-Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, pentru care Agenția AFIR a publicat Ghidul solicitantului cu anexe, în forma oficială.

Încă de anul trecut, am avertizat pe StartupCafe.ro, că Ministerul Agriculturii a eliminat linia de finanțare DR-29, care avea un buget de 150 de milioane EUR pentru afaceri non-agricole în mediul rural. Așa cum am scris atunci, ministerul a pregătit totuși o palidă consolare, prin finanțarea de afaceri non-agricole la sate prin Intervenția DR 36 LEADER. Asta se întâmplă în perioada aceasta.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat varianta oficială a Ghidului solicitantului, cu anexe, pentru Intervenția DR 36 LEADER- Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității. Banii se vor accesa prin intermediul grupurilor de acțiune locală (GAL).

Prin schema LEADER se vor finanța 4 tipuri de activități, printre care și proiecte de tip start-up.

În cazul startup-urilor neagricole din mediul rural, sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară, în cuantum de maximum 70.000 euro/ plan de afaceri, în tranșe cu o valoare prestabilită (procentual), în baza unui plan de afaceri, care vizează înființarea și diversificarea (doar în sensul finanțării unei activități diferite de cea desfășurată anterior) activităților neagricole.

La aceste firme noi, intensitatea sprijinului este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Pentru celelalte 3 tipuri de activități LEADER se vor putea accesa până la 200.000 EUR pe proiect:

proiecte de investiții în active corporale și necorporale care contribuie la îndeplinirea unuia sau mai multora dintre obiectivele specifice prevăzute în SDL ca de exemplu: investiții în domeniul neagricol, investiții în economia circulară/ gestionarea deșeurilor/ ecologizare, investiții pentru unități de ecarisaj, investiții în domeniul agricol doar pentru proiecte colective, investiții în infrastructura socială și în domeniul sănătății, investiții în infrastructura locală și servicii destinate comunității etc.;

proiecte de servicii, respectiv proiecte care vizează operațiuni necorporale, ca de exemplu: organizarea de evenimente, instruiri, formare profesională, informare etc. Proiectele umbrelă se încadrează în categoria proiectelor de servicii;

proiecte mixte (investiții și servicii), care includ atât investiții în active corporale și necorporale, cât și operațiuni necorporale. Existența unei componente de investiții conduce la obligația menținerii obiectivelor investiției pentru o perioadă de minimum 5 ani, stabilită în cadrul de implementare național.

La proiectele de până la 200.000 EUR, intensitatea sprijinului este de maximum 65% din totalul cheltuielilor eligibile. Prin excepție, rata de sprijin maxim poate fi majorată până la maximum 80% pentru investiţii în activităţi generatoare de avantaj economic care vizează protecţia mediului prin propunerea unor surse alternative de energie electrică din surse regenerabile (solară, eoliană, pompe de caldură, etc.) care să deservească activitatea economică existentă. Capacitatea lunară de producţie energie regenerabilă propusa nu depăşeşte consumul lunar maxim al solicitantului din ultimele 12 luni. De asemenea, toate investiţiile propuse prin proiect sunt legate numai de producerea de energie regenerabilă, iar soluţia propusă este de tip off-grid /hibrid.

Bugetul disponibil pentru ajutoarele de minimis este de 120 milioane EUR, din care numai 1 milion EUR pentru județul Ilfov.

Beneficiari eligibili la finanțările start-up non-agricol din mediul rural

Ca o condișie generală, solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil de max. 70.000 EUR sunt microîntreprinderile (max. 9 salariați) şi întreprinderile mici (10-49 salariați).

Alte condiții:

Microîntreprinderi şi întreprinderi mici existente, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

sau Sprijinul va viza crearea de noi activități non-agricole, pentru micii întreprinzători din mediul rural, promovând dezvoltarea economică și socială în zonele rurale.

Solicitantul a aplicat o semnătura electronică validă și emisă în baza unui certificat calificat furnizat de un furnizor de servicii de încredere calificat care se află în lista oficială a Uniunii Europene pe documentele emise.

Planul de afaceri prezentat îndeplinește cumulativ cerinţele minimale.

Nu se acceptă achiziția apartamentelor/ birourilor în spații rezidențiale, respectiv, de birouri. Achiziția de teren construit/ neconstruit poate fi facută strict în limita valorii maxime de 10% din valoarea sprijinului acordat, chiar daca se utilizeaza si alte surse de finanțare private.

În cazul intervențiilor de tip start-up, GAL-ul respectiv va stabili in Ghidul solicitantului si în documentele de accesare, un cuantum fix pentru finanțarea planurilor de afaceri, care poate fi mai mic sau egal cu cuantumul prevăzut în fișa intevenției din SDL.

Lista codurilor CAEN eligibile - afaceri diverse

Firmele care vor accesa fnanțări LEADER vor putea finanța afaceri neagricole diverse, lista codurilor CAEN fiind prevăzută la Anexa 13 la ghid.

Aici regăsim sute de coduri CAEN (Rev.3) eligibile, printre care: