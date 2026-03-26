Festival de gaming 2026: Eveniment online de 15 ore dedicat femeilor din idustrie

Un festival online de gaming aduce în prim-plan vocile feminine din domeniu, reunind creatoare de conținut, dezvoltatoare de jocuri și organizatoare de competiții, potrivit unui comunicat transmis, joi, comunității StartupCafe.

Evenimentul Gaming Marathon are loc online sâmbătă, 28 martie, de la ora 10:00, și va dura 15 ore.

Ediția reunește 30 de creatori și creatoare de conținut și își propune ca, anul acesta, să devină un spațiu în care tinerele pasionate de jocuri video să descopere mai ușor ce înseamnă o carieră în gaming, de la streaming și esports, până la roluri în industria dezvoltării jocurilor video.

Totodată, în cadrul evenimentului, Gabriela Bucur, Loore, OanaVT, Roxana, Sevena, Umbrița și Ștefania Popescu vor discuta despre experiențele lor în lumea jocurilor video. Ele vor vorbi și despre siguranța online și offline, provocările de zi cu zi, nevoia de susținere și felul în care mai multe fete pot fi încurajate să intre într-un spațiu care are nevoie de vocile, talentul și perspectiva lor.

„Femeile nu mai sunt o categorie emergentă în gaming, ci reprezintă deja aproape jumătate din jucători la nivel global. La fel și în România. În schimb, în esports, ele rămân sub 10% din totalul jucătorilor profesioniști - un decalaj care nu ține de interes sau talent, ci de acces, vizibilitate și oportunități. Gaming Marathon există tocmai pentru a reduce acest dezechilibru și pentru a transforma o realitate deja prezentă în comunitate într-una vizibilă și în zona de performanță”, a precizat Tudor Dăescu, co-organizator Gaming Marathon.

„La această ediție, ne bucurăm să vorbim deschis despre cum este să îți găsești locul într-o comunitate de gaming încă percepută adesea ca fiind predominant masculină, despre primele experiențe care te formează ca jucătoare și despre momentele în care ajungi să surprinzi tocmai pentru că ai fost subestimată. Dincolo de poveștile personale, cred că cel mai important mesaj este că jocurile video au puterea de a aduce oamenii împreună, indiferent de gen, și că cele mai frumoase comunități se construiesc atunci când există respect, încredere și bucuria sinceră de a juca împreună”, a precizat Antonia Nuckle, creatoare de conținut.

Evenimetul va avea o serie de invitați speciali, printre care femei din diverse roluri ale comunității de gaming: Tudor Buțan și Alexandra Grigorie vor vorbi despre experiența eSuperliga pe VOYO, în timp ce SylvaticStone și Irina Popa (Amber) vor discuta despre aportul creativ al femeilor în dezvoltarea jocurilor.

De asemenea, Andu și Ilinca Hoinic vor aborda subiectul organizării competițiilor de esports, Paul2M va vorbi despre parcursul de la pasiune pentru jocuri la creație, alături de o studentă de la Echo School, iar Roxana va prezenta experiența unei românce în competițiile de realitate virtuală de la EVA VR.

Experiența Gaming Marathon va fi completată și de numeroase premii pentru participanți. Skin-uri de Counter-Strike, monitoare de gaming , periferice de gaming și altele.

Articol realizat de Marian-Cristian Munteanu