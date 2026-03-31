După controalele la firmele de pază anunțate de șeful ANAF, Antifrauda continuă acum verificările într-o altă industrie

Antifrauda ANAF a confiscat peste 13,5 milioane de euro (68,93 milioane lei) de la o casă de schimb valutar din București, în urma unui control fiscal care a scos la iveală desfășurarea de activități fără autorizație de funcționare.

„Măsura confiscării a fost dispusă ca urmare a monitorizării activității celor nouă puncte de lucru ale societății, care au continuat să efectueze operațiuni de schimb valutar ulterior revocării autorizației de funcționare, survenită în luna februarie 2026, ca urmare a înregistrării de obligații fiscale restante și al situației juridice a administratorului”, conform ANAF.

După revocarea autorizației, firma a înregistrat operațiuni de schimb valutar în cuantum total de 68,93 milioane de lei, sume pentru care a fost aplicată măsura confiscării.

„Pentru punerea în aplicare a măsurii, inspectorii antifraudă au ridicat de la contravenient întreg disponibilul în lei și valută existent la momentul controlului în cele nouă puncte de lucru ale societății”, precizează Fiscul.

În cadrul unei alte acțiuni de control, realizate la o casă de amanet, Antifrauda a confiscat cantitatea de 21,95 kg de aur, în valoare de peste 8,5 milioane de lei, precum și 1,37 milioane lei provenite din vânzarea unor lingouri de aur.

În urma verificărilor s-a constatat că firma a încălcat prevederile legale privind modul de evidență a tranzacțiilor și a stocurilor, precum și reglementările aplicabile comercializării metalelor prețioase.

Suplimentar față de aceste sancțiuni, firma a fost sancționată contravențional și cu amendă în valoare de 10.000 lei.

Firma a fost selectată pe baza analizei de risc și verificată în cadrul acțiunii care vizează domeniul producerii, prelucrării și comercializării metalelor pretioase, precum şi prestările de servicii privind aceste bunuri.

Pentru asigurarea unui mediu fiscal echitabil și a protejării drepturilor consumatorilor, Direcția Generală Antifraudă Fiscală va continua controalele în domeniile comerciale cu grad ridicat de risc fiscal, inclusiv în activitățile de schimb valutar, comerț cu metale prețioase și activități de amanet.

Controale ANAF 2026. Ce a spus șeful Fiscului

La începutul lunii februarie, președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a anunțat la o conferință de fiscalitate că în 2026 Fiscul va avea în vedere, pentru efectuarea controalelor fiscale, industriile cu risc fiscal ridicat și a dat și un exemplu în acest sens.

În 2026, ANAF se va uita la „industriile cu risc și prima industrie vizată este cea a firmelor de pază, unde este strigător la cer să ai doi salariați în Revisal (n.r. acum Reges) și să facturezi 4.907 ore. Adică industriile cu cel mai mare risc vor fi vizate. Și aici, în zona firmelor de pază și a muncii la negru avem o colaborare sub protocol cu colegii de la ITM și vom acționa în același sens”, a declarat șeful Fiscului la conferința de fiscalitate Tax EU la care a participat și StartupCafe.ro.

El a declarat că ANAF își propune ca după desfășurarea acestui program de control la nivel național să transparentizeze „un pic din proces”.

„Adică planul de control și apoi rezultatele pe planul de control. Eu mi-aș dori, așa cum se întâmpla la un moment dat, [...] să publicăm unde ne propunem să mergem în control. Procesul acesta de a veni cumva pe ascuns la un om, care e mereu atent la interpretarea textului de lege când îți plătește taxele, pentru mine e neconstructiv și aș vrea să renunțăm la el anul acesta”, a spus șeful Fiscului.