Compania de tehnologii militare UFORCE, fondată de ucraineni și cu sediul central la Londra, a atras o finanțare de 700 de milioane de dolari, la o evaluare de 6 miliarde de dolari. Printre investitori se numără fondul public britanic National Wealth Fund și fondul comun de investiții al Statelor Unite și Ucrainei, alături de mari fonduri private din industria tehnologică. În martie 2026, StartupCafe relata că UFORCE devenise „unicorn”, după o finanțare de 50 de milioane de dolari, care îi adusese o evaluare de peste un miliard de dolari. Noua investiție marchează o etapă importantă în transformarea tehnologiilor militare ucrainene, dezvoltate și testate în războiul cu Rusia, într-o industrie internațională susținută inclusiv din capital public occidental.

Runda de finanțare Series A, anunțată la 12 noiembrie 2026, este condusă de fondul american Valor Equity Partners și de National Wealth Fund (NWF), instituție publică de investiții deținută de Ministerul britanic al Finanțelor.

La finanțare participă și U.S.-Ukraine Reconstruction Investment Fund (URIF), fondul comun de investiții al Statelor Unite și Ucrainei, înființat pentru susținerea reconstrucției economice și dezvoltarea sectoarelor strategice ucrainene.

Alături de aceste instituții se află investitori privați precum Menlo Ventures, Xantium și Hiro Capital. Fondurile Shield Capital, Ballistic Ventures, Lakestar și Squadra, care investiseră anterior în companie, și-au majorat participațiile.

Potrivit comunicatului oficial publicat de UFORCE, banii vor fi utilizați pentru extinderea capacităților de producție din Ucraina și din țările aliate, dezvoltarea unor noi sisteme militare autonome și consolidarea activităților de cercetare și dezvoltare.

Statul britanic investește 113 milioane de lire sterline. Fondul SUA-Ucraina finanțează dezvoltarea companiei

Una dintre cele mai importante componente ale finanțării este investiția de 113 milioane de lire sterline, aproximativ 150 de milioane de dolari, realizată de National Wealth Fund.

Instituția, deținută integral de statul britanic, administrează capital public pentru investiții strategice, inclusiv în infrastructură, industrie și sectoare relevante pentru securitatea națională.

National Wealth Fund dispune de o capacitate de finanțare de 43,2 miliarde de lire sterline și urmărește inclusiv atragerea capitalului privat în proiectele pe care le susține.

În cazul UFORCE, investiția va finanța extinderea activităților de producție, inginerie, software și inteligență artificială în Marea Britanie.

Potrivit anunțului oficial al Guvernului britanic, extinderea companiei va crea sute de locuri de muncă înalt calificate.

Autoritățile britanice au precizat că peste 70% din componentele și lucrările aferente fiecărei ambarcațiuni militare UFORCE fabricate în Regatul Unit vor proveni de la furnizori britanici.

Investiția are astfel și o componentă de politică industrială: Marea Britanie atrage tehnologii dezvoltate în Ucraina și le integrează în propria industrie de apărare, cu efecte asupra producției locale și lanțurilor de furnizori.

La rândul său, fondul comun de investiții SUA-Ucraina va susține operațiunile UFORCE din Ucraina, inclusiv angajările, cercetarea și dezvoltarea de produse noi.

Reprezentanții U.S. International Development Finance Corporation (DFC), instituția americană implicată în administrarea fondului, au descris tranzacția drept cea mai mare investiție realizată până acum de URIF în sectorul tehnologiilor emergente.

Valoarea participației URIF în cadrul rundei nu a fost comunicată separat.

Implicarea simultană a celor două structuri financiare, britanică și americano-ucraineană, arată că investiția depășește logica obișnuită a finanțării unui startup. UFORCE atrage capital privat pentru creștere, dar și capital public destinat consolidării capacităților industriale și tehnologice din domeniul apărării.

UFORCE, de la statutul de unicorn la o evaluare de 6 miliarde USD

Noua finanțare vine la numai opt luni după ce UFORCE anunța atragerea a 50 de milioane de dolari, la o evaluare de peste un miliard de dolari.

La 5 martie 2026, StartupCafe relata că UFORCE devenise unul dintre primele startup-uri ucrainene din industria tehnologiilor militare care ating statutul de „unicorn”.

Compania susținea atunci că este deja profitabilă, datorită contractelor pentru echipamente furnizate armatei ucrainene, și că înregistrase o creștere de 450% în 2025.

UFORCE declara că avea comenzi de sute de milioane de dolari și opera printr-o rețea de 15 locații de producție și aprovizionare, distribuite în șase țări europene aliate.

Noua rundă de finanțare este de 14 ori mai mare decât cea anunțată în martie, iar evaluarea companiei a ajuns la 6 miliarde de dolari, față de peste un miliard de dolari la începutul primăverii.

Evaluarea reprezintă valoarea atribuită companiei în cadrul tranzacției și nu trebuie confundată cu veniturile sau profitul acesteia.

Creșterea reflectă interesul investitorilor pentru companiile de apărare care pot transforma rapid tehnologiile testate în condiții reale de luptă în produse fabricate la scară industrială.

Cine sunt oamenii din spatele UFORCE: un antreprenor din Silicon Valley, un fost premier ucrainean și un fost comandant NATO

UFORCE este condusă de Oleg Rogynskyy, antreprenor ucrainean cunoscut și pentru fondarea People.ai, companie americană de software specializată în analiza datelor comerciale.

Cofondator și președinte al UFORCE este Oleksii Honcharuk, fost prim-ministru al Ucrainei.

Din consiliul de administrație face parte și Ben Wallace, fost ministru britanic al Apărării.

Noua rundă de finanțare aduce în conducerea companiei un alt nume important din structurile militare occidentale: generalul american în rezervă Christopher G. Cavoli, fost comandant suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR).

Cavoli, care este și partener în cadrul Valor Equity Partners, unul dintre investitorii principali, se alătură consiliului de administrație al UFORCE.

Compania reunește astfel antreprenori din industria tehnologică, foști oficiali guvernamentali și militari cu experiență în conducerea structurilor NATO.

Într-un interviu acordat publicației americane Tectonic, după anunțarea finanțării, Oleg Rogynskyy a explicat că dezvoltarea UFORCE a presupus consolidarea mai multor capacități și tehnologii militare ucrainene într-o structură corporativă britanică, aptă să atragă investiții internaționale.

Modelul de dezvoltare este diferit de cel al unui startup tehnologic obișnuit, care pornește de la un singur produs.

UFORCE integrează mai multe familii de echipamente militare autonome, software și capacități industriale, urmărind să devină un furnizor internațional de sisteme de apărare.

Dronele MAGURA, folosite împotriva flotei rusești din Marea Neagră

Portofoliul UFORCE cuprinde drone maritime, aeriene și terestre, sisteme pentru combaterea dronelor și platforme software pentru coordonarea operațiunilor militare.

Printre cele mai cunoscute produse se numără ambarcațiunile autonome MAGURA, utilizate de forțele ucrainene în operațiunile împotriva flotei militare rusești din Marea Neagră.

Potrivit companiei, sistemele MAGURA au contribuit la distrugerea a peste 12 nave de război rusești și au fost utilizate inclusiv pentru doborârea unor elicoptere și avioane de luptă.

UFORCE produce și dronele aeriene NEMESIS, destinate misiunilor de atac.

Compania susține că aceste platforme au efectuat peste 300.000 de zboruri de luptă și au fost adoptate de peste 100 de unități militare ucrainene.

Portofoliul mai cuprinde familia LIUT, de roboți tereștri, și sistemele PREDATOR pentru combaterea dronelor.

Pe lângă echipamentele propriu-zise, UFORCE dezvoltă software și sisteme de comandă și control care permit coordonarea operațiunilor desfășurate de platforme autonome maritime, aeriene și terestre.

Experiența acumulată de Ucraina în Marea Neagră a demonstrat că ambarcațiuni fără echipaj, cu costuri semnificativ mai reduse decât navele militare convenționale, pot modifica raportul de forțe într-un conflict naval.

Aceste tehnologii au devenit relevante și pentru statele NATO, care caută soluții pentru supraveghere, atac, apărare și protecția infrastructurii maritime.

Extindere industrială în SUA, Europa și Asia

UFORCE intenționează să utilizeze noua finanțare pentru dezvoltarea unor capacități de producție distribuite în Statele Unite, Europa, regiunea Asia-Pacific și Orientul Mijlociu.

Compania urmărește să fabrice echipamente cât mai aproape de piețele și zonele în care acestea sunt necesare, reducând dependența de unitățile industriale aflate în Ucraina și expuse atacurilor rusești.

În același timp, o parte a producției și cercetării va continua să fie realizată în Ucraina, unde sistemele sunt dezvoltate și adaptate în funcție de experiența operațională a armatei.

UFORCE a anunțat deja un parteneriat cu producătorul american ReconCraft pentru extinderea producției ambarcațiunilor MAGURA în Statele Unite.

Strategia include și utilizarea unor capacități industriale existente, inclusiv din industria navală și cea auto, care pot fi adaptate fabricării sistemelor militare autonome.

În Marea Britanie, extinderea este susținută direct de investiția National Wealth Fund și de obiectivul autorităților de a dezvolta un lanț local de furnizori.

Compania urmărește, de asemenea, dezvoltarea de noi parteneriate industriale și achiziționarea unor tehnologii complementare.

UFORCE, membru fondator al alianței europene pentru drone

UFORCE este și unul dintre membrii fondatori ai EU–Ukraine Drone Alliance, inițiativă europeană lansată în iulie 2026 pentru accelerarea dezvoltării și producției de drone și sisteme anti-dronă.

StartupCafe a publicat lista celor 18 companii implicate în această alianță, printre care se numără grupul italian Fincantieri, compania spaniolă Indra, producătorul german Quantum Systems și mai multe firme ucrainene de tehnologii militare.

Participarea UFORCE la alianță îi oferă acces la o rețea europeană de parteneri industriali, într-un moment în care Uniunea Europeană încearcă să integreze mai puternic industria ucraineană de apărare în propriile programe de dezvoltare tehnologică.

Cooperarea urmărește atât furnizarea de echipamente pentru armata ucraineană, cât și dezvoltarea capacităților europene de producție și apărare pe termen lung.

România pregătește un program de 200 milioane EUR pentru drone dezvoltate împreună cu Ucraina

Extinderea UFORCE are loc în contextul în care România și Ucraina discută dezvoltarea unor capacități comune de cercetare și producție a dronelor și sistemelor autonome.

În august 2026, Ministerul Apărării Naționale a confirmat pentru StartupCafe existența discuțiilor cu autoritățile ucrainene pentru un program cu un buget de până la 200 de milioane de euro.

Ulterior, Ministerul Economiei a explicat pentru StartupCafe că proiectele ar putea fi dezvoltate inclusiv prin firme mixte româno-ucrainene, iar unul dintre obiective este localizarea producției pe teritoriul României.

Programul vizează atât dronele propriu-zise, cât și tehnologiile necesare detectării și combaterii acestora, cu finanțare prevăzută prin instrumentul european SAFE.

În septembrie, MApN a confirmat pentru StartupCafe că există deja o listă de potențiali furnizori pentru programul comun de dezvoltare și producție.

Până la 17 noiembrie 2026, nu există informații publice care să confirme participarea UFORCE la acest program sau intenția companiei de a deschide o unitate de producție în România.

Evoluțiile sunt însă relevante pentru industria românească de apărare, deoarece arată două direcții prin care tehnologiile militare ucrainene sunt integrate în economia occidentală: finanțarea directă a companiilor care le dezvoltă și realizarea unor parteneriate industriale pentru producția acestora în țările aliate.

În cazul UFORCE, noua rundă de 700 de milioane de dolari arată și schimbarea modului în care este finanțată industria tehnologiilor militare. Alături de fondurile private de investiții, apar instituții publice care urmăresc nu doar randamente financiare, ci și dezvoltarea unor capacități industriale considerate strategice pentru securitatea națională.

Pentru statele europene, competiția nu mai privește exclusiv achiziția unor echipamente militare moderne, ci și atragerea companiilor care dețin tehnologia, a investițiilor și a capacităților de producție.

Iar pentru UFORCE, provocarea va fi transformarea experienței militare acumulate de Ucraina într-o afacere industrială globală, capabilă să livreze echipamente atât armatei ucrainene, cât și statelor aliate.