Dan Şucu: „Nu suntem de acord cu creşteri de taxe”. „Cheltuirea mult prea largă a banului public” a creat probleme de deficit

Omul de afaceri Dan Şucu, preşedintele Confederaţiei Patronale Concordia, s-a declarat, joi, după discuțiile cu președintele României, Nicușor Dan, împotriva creșterii taxelor pentru mediul privat și în favoarea tăierii cheltuielilor aparatului bugetar.

„Să vedem această comisie care se ocupă de diminuarea de cheltuieli, cum va funcţiona şi cum va fi pusă în aplicare. Noi avem un punct de vedere foarte clar. Taxele plătite deja de către societăţi sunt foarte mari. Din punctul nostru de vedere, problemele în ceea ce priveşte deficitul sunt legate de cheltuirea mult prea largă a banului public. Nu suntem de acord cu creşteri de taxe”, a declarat Dan Şucu (Mobexpert, Rapid, Genoa), citat de News.ro.

De asemenea, antreprenorul și investitorul Sergiu Neguț, președinte al organizației Romanian Business Leaders (RBL), a precizat că este important ca România să continue accelerarea economică.

„Prioritatea importantă pe care o are România în contextul de acum este să continue accelerarea economică. Noi fără creştere economică nu putem acoperi gap-ul (diferenţa) pe care îl avem acum, fără creştere economică companiile noastre nu pot creşte, joburi nu se pot crea, salariile nu se pot mări”, a explicat Neguț, cofondator al startup-ului global FintechOS.

El s-a referit şi la faptul că România are cel mai mare gap de TVA din Uniunea Europeană.

„România are cel mai mare gap (decalaj la colectare - n.r.) de TVA din Uniunea Europeană, un gap de TVA dublu faţă de vecinii noştri bulgari la care am putea să ne uităm să vedem cum se face. Sunt chestiuni care se pot instrumenta pentru că s-a pornit o digitalizare a ANAF care a produs deja efecte în sensul că am putea avea acces la datele pe care să le putem prelucra în sensul ăsta. Sunt atât de multe ineficienţe la nivelul companiilor de stat, structura administrativă, birocratică, foarte amplă”, a mai spus Sergiu Neguț.

Întrebaţi dacă s-a discutat despre creşterea TVA şi a impozitării muncii, impozitului pe venit, antreprenorii au răspuns că nu s-a discutat despre acest lucru, ci mai degrabă despre măsurile structurale care pot fi luate în afara unei potenţiale creşteri de taxe.

De asemenea, reprezentanţii IMM se opun, la rândul lor, creşterilor de taxe.

„IMM România, de asemenea, a susţinut scăderea cheltuielilor bugetare şi ne opunem, ca şi Concordia, creşterii de taxe. De asemenea, am rugat preşedintele pe care îl felicităm cu ocazia alegerii şi de asemenea pentru consilierii pe care şi i-a ales, să aibă în vedere ca acele discuţii cu mediul politic să includă obligatoriu şi mediul de afaceri în aşa fel încât ele să aibă un rol constructiv şi să ducă la concluziile pe care ni le dorim cu toţii şi anume la reducerea deficitului bugetar”, a spus Florin Duma, președinte organizației patronale IMM România.

Președintele Nicușor Dan a invitat, joi, reprezentanții principalelor organizații de patroni la discuții, la Palatul Cotroceni, privind măsurile pe care ar urma să le ia următorul Guvern.