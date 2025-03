Completarea Declarației unice 2025. Chirii, investiții, activități independente și altele – ANAF

ANAF organizează în luna martie mai multe seminare online pe tema completării și depunerii Declarației unice 2025, pentru veniturile realizate în 2024 din activități independente, chirii, drepturi de autor și altele. StartupCafe.ro a participat, miercuri, la un astfel de webinar și vă prezintă câteva dintre întrebările și răspunsurile unor angajate din cadrul Fiscului.

Contribuabil: Un PFI cu activitate medicală suspendată la ANAF în anul 2024 pentru creștere copil plătește contribuție la CASS aferent anului 2024?

ANAF: Da, plătește până la data suspendării. În principiu, este o discuție mai amănuțită pentru persoanele suspendate. Aici e clar că plătește până la data suspendării, dar avem cazuri în care a fost suspendată în anii din urmă, mult mai în urmă, și totuși declarația o depun pe zero și întrebarea ar fi dacă ar datora acolo. Aici încă sunt discuții, nu s-a stabilit ceva clar, o să mai cerem puncte de vedere. Aș vrea să nu mă pronunț cu privire la această întrebare. Revenim pe parcurs. Probabil dacă se mai fac și se mai fac aceste întâlniri, o să fim mult mai bine cu această idee. Dar în cazul de față, da, plătește până la data suspendării neapărat.

Contribuabil: Un pensionar care desfășoară activitatea medicală prin intermediul unui PFI și are venitul net sub pragul de șase salarii este obligat la plata CASS aferentă anului 2024?

ANAF: Da. Pensionarii nu sunt în categoria persoanelor exceptate de ridicare la plafon.

Contribuabil: Suspendarea activității pe PFI se notifică la ANAF printr-un document sau doar se depune declarația unică pe zero an de an?

ANAF: Contează activitatea. Dacă activitatea este Cod fiscal înregistrat la organul fiscal, da, trebuie depus un 070 sau un 700 electronic pentru a înregistra suspendarea. Dacă este pe Registrul Comerțului, nu.

Contribuabil: O persoană fizică achiziționează în cursul anului 2024 criptomonede în valoare de 5.000 de lei. Tot în cursul anului 2024 le vinde și obține 6.200 lei. Un profit de 1.200 lei pe care nu îl transferă în contul bancar personal, ci îl lasă în aplicația de crypto și achiziționează alte monede de 6.200 lei. În acest caz se declară în declarația unică aferentă anului 2024 profitul de 200 de lei?

ANAF: Da, trebuie declarat. Aici este un calcul, o să vă spun în general, pentru că chiar dacă nu l-a ridicat efectiv acest câștig, el este un câștig, se face diferența între ce a investit și ce a câștigat și se declară, clar se declară.

Contribuabil: Un PFA obține venituri din activități independente 52.000 lei, plătește CASS la venitul net, mai obține alte venituri 18.000 lei din titluri de participațiune.

ANAF: Plătește sănătate doar la activitate pentru că celelalte venituri sunt sub plafonul de 6 salarii.

Contribuabil: Plătește CASS pentru venituri din transferuri financiare dacă este sub plafonul de 6 salarii?

ANAF: Nu.

Contribuabil: Dacă am obținut venituri din diferența de curs valutar la crypto în valoare de 1.700 de lei, depun declarația unică și plătesc impozitul?

ANAF: Da.

Contribuabil: În anul 2023 am realizat venituri din dobânzi la investiții în titlurile de stat. La declararea veniturilor pentru anul 2023 am depus declarația unică în 2024 și am plătit suma respectivă la CASS. În plus, pentru anul 2024 am estimat o valoare a veniturilor din dobânzi drept care în contul SPV mi-a apărut deja pe baza estimării o sumă de plată 1.980 lei la CASS până la 26.05.2025. În aceste condiții, mai trebuie să depun din nou declarație unică pentru anul 2024? În caz pozitiv, aceasta e declarația inițială sau una rectificativă cu casetă rectificativă bifată?

ANAF: Dacă într-adevăr sunt titluri de stat, nu se datorează nici impozit, nici sănătate. Trebuie să faceți o rectificare la declarația pe care ați depus-o și să anulați în principiu acea sănătate pentru că nu aveați obligația la ea. Dar acum ține de dumneavoastră dacă o anulați sau nu. Dacă vreți să anulați sănătatea opțiunea sau sănătatea pe care ați spus acolo, este o declarație rectificativă pentru că o faceți tot pentru anul 2024. Dacă ați fi făcut o regularizare și ați fi mers în PDF-ul apărut anul acesta, era o declarație inițială. Aveți foarte mare grijă. Dacă nu ați depus un PDF, o declarație cu același PDF, ea este inițială, nu este rectificativă. Chiar dacă vine pe capitolul I. Aceea este declarație inițială. Dacă ați depus una cu capitolul I cu același PDF și vreți să corectați ce ați depus acolo, de abia atunci este declarația rectificativă. Titlurile de stat, investițiile în titluri de stat, fie că sunt la trezorerie, fie că sunt la bancă, cele Fidelis, sunt scutite de impozit și de contribuții.

Contribuabil: Întrebare referitoare la completarea și depunerea declarației până la data de 25 mai 2025. În data de 28.11.2024 am depus rectificativa în care am precizat, conform legislației în vigoare, suma rezultată din dividende pentru anul 2024 și CASS-ul aferat. Întrebarea mea este, mai completez capitolul I al declarației unice, având în vedere că suma CASS din rectificativă este egală cu cea realizată?

ANAF: Nu. Nu mai este necesară.

Contribuabil: În anul 2024 am pierdere din activitate independentă, dar tot în anul 2024 am fost salariată. Mai plătesc CASS? Dacă nu, trebuie să anexez la declarație vreun document?

ANAF: Nu datorează.

Contribuabil: Activitate independentă. Singura activitate de obținere a venitului. Pentru asigurare CASS pentru perioada 26 mai 2025 - 25 mai 2026 ce completez în declarația unică?

ANAF: Dacă ați avut activități independente anul trecut și ați avut pierdere sau zero, puteți să vă estimați pentru anul acesta sănătate la 6 salarii. Dacă ați avut venituri peste zero, adică 1, 2, 3, 4, 5, nu mai aveți niciun drept la nicio opțiune, sunteți asigurat de drept conform modificărilor legislative care au apărut și în Legea Sănătății. Sunteți asiguraă în baza declarației pe care o depuneți până la 26 mai 2025.

Contribuabil: Pentru un pensionar care are PFI, trebuie anexată decizia de pensionare la declarația unică fiecare an?

ANAF: Nu.

Contribuabil: Un PFI care obține în 2024 venituri în sumă de 39.000 lei datorează conform legii CASS pe 3.900 lei și este asigurată în baza declarației unice și a plății efectuate până la 25.05.2025, dar după această dată cum va mai fi asigurată în condițiile în care nu se încadrează în niciuna dintre rubricile de estimat pentru anul 2025?

ANAF: Persoanele care obțin venituri din activități independente beneficiază de asigurare la sănătate în baza declarației unice pe realizat pe care o depun anul acesta până 26.05.2025. A fost armonizată în acest sens și legea sănătății anul acesta.

Contribuabil: Pentru stabilirea încadrării plafonul de CASS la adunarea veniturilor impozabile la ce curs se evaluează dobânzile la depozitele în valută?

ANAF: Cursul mediu la 4.9746. Este cursul mediu anual comunicat de BNR la 2024.

Contribuabil: Venituri din activități independente. Estimat în 2024 CAS 9.900 lei, CASS 7.000 lei, impozit 7.000 lei și realizat CAS 19.800 lei, CASS 10.591 lei, impozit 7.552 lei. După depunerea declarației nu dublez sumele?

ANAF: Nu, pentru ce ați estimat anul trecut, acum trebuie să veniți cu realizatul. Sumele se duc prin diferență, nu se dublează absolut nimic, nici dacă reveniți și cu pensia. Pensia, în principiu, dacă nu trece de celălalt plafon pe care l-ați estimat, adică rămâne tot la 12 salarii, nu se duce la 24, o puneți în regularizare ca să vă ajute la completarea formularului privind deducerea. Dacă nu o puneți, trebuie să aveți grijă să o scrieți în tabelul de acolo ca să vă aducă la deducere. Dar mai bine este să le faceți pe amândouă de fiecare dată, și pensia și sănătatea, adică să completați capitolele 1.3.2.1-1.3.2.2 ca să vă aducă automat regularizarea cum trebuie și să vă deducă automat și pensia și sănătatea. Nu se dublează, dacă le puneți cum trebuie. Dacă anul trecut, fac aici o paranteză, că am avut cazuri, ați estimat sănătate și nu ați estimat-o la activități independente, ați estimat-o pe chirii, agricultură sau investiții, la rubrica de acolo se va dubla sănătatea. Trebuie să corectați estimatul, să rectificați estimatul, să puneți sănătatea la activități independente ca să nu aveți dublată sănătatea anul acesta.

Contribuabil: O persoană fizică care a încăsat dobânzi de 1.000 de lei în 2024 și este salariat, trebuie să depună declarația unică pentru CASS la dobânda încăsată?

ANAF: Nu, venitul încăsat este sub plafonul de 19.800 și nu datorează sănătate.

Contribuabil: La depunerea declarației pentru o persoană care este și student și este scutit ce trebuie să atașez?

ANAF: Nu trebuie să atașeze nimic pentru noi. Trebuie să aveți grijă unde se încadrează și ce venituri are și pentru ce depune. Nu ne trebuie niciun document justificativ.

Contribuabil: Un PFA a fost suspendat în 2024, iar în martie 2025 a fost reactivat. Înțeleg că nu mai este capitolul II estimat ca să întregesc reactivarea, dar cu toate acestea la o verificare pe M. Finanțe apar încă suspendat. Cum se procedează?

ANAF: Pe M. Finanțe apare Codul fiscal. Dacă ați fost la Registru și v-ați reactivat, sau dacă ați venit la organul fiscal cu 070 sau cu 700 și v-ați reactivat, nu mai aveți cum să mai apăreți suspendat acolo. Iar pentru veniturile realizate pe 2025, la anul.

Contribuabil: Anul trecut pe estimat am trecut suma estimată pentru venit din dividende și venit din chirii mai mari de 24 de salarii. Anul acesta mai completez ceva?

ANAF: Pentru sănătate, bănuiesc. Nu. Sunteți la maxim, nu.

Contribuabil: Am un PFA care optează la normă de venit. Cum se exercită opțiunea pentru anul 2025? Anul trecut aveam opțiunea pe venitul estimat.

ANAF: La anul. Anul acesta se depun declarații până pe 26 mai, doar pentru veniturile din chirii în valută și veniturile din activități independente sau opțiuni de sănătate în cazul în care vă încadrați în capitolul 2 la una dintre rubrici. Estimatul nu se mai depune. Se depune la anul abia. Chiriile în lei, agricultura, norma de venit și activitățile pentru 2025 și chiria în valută 2025, la anul.

Contribuabil: Dacă o persoană are pierdere în declarație pe 2024, cum se asigură la CASS pentru anul 2025?

ANAF: La capitolul II aveți căsuță cu pierdere și puteți să optați.

Contribuabil: Vă rog să precizați dacă persoanele fizice care obțin venituri din agricultură impuse la normă de venit mai depun în anul acesta declarație unică? Pentru depunerea declarației rectificative urmare a înregistrării de calamități în anul 2024, care este termenul legal de depunere a declarației rectificative? De asemenea, pentru ajustarea normei de venit ca urmare a livrărilor prin cooperative agricole, care este termenul legal de depunerea declarației rectificative?

ANAF: Declarația rectificativă se depune până pe 25 mai anul acesta, iar pentru 2025 la anul.

Contribuabil: Sunt persoană fizică, ce am un contract de împrumut către o firmă cu dobândă. Am primit dobânda în 2024, unde o declar în declarația unică?

ANAF: Pentru impozit nu o declarați nicăieri, decât dacă depășiți sănătate. Venitul este peste și datorați sănătate, atunci trebuie să completați rubrica de sănătate cu venitul din investiții.

Contribuabil: Pentru activități independente pe normă de venit, venituri sub plafon, pentru anul 2025 declarația trebuie depusă în 2026. Cum obțin calitatea de asigurat în 2025?

ANAF: Beneficiați de această calitate doar prin depunerea declarației cu venitul realizat la anul 2024, care are termen de depunere și de plată 26 mai 2025.

Contribuabil: Cum declară doi soți impozitul pentru venitul din chirii pe un apartament pe care îl dețin împreună? Contractul de închiriere este făcut doar pe numele soției și a depus și declarația C168 la ANAF.

ANAF: Dacă a depus doar pe numele soției, plătește doar soția, dacă așa a declarat, dar fiind co-proprietari ar fi trebuit să se înregistreze contractul pe ambii proprietari și declarația unică tot pe ambii proprietari. Dacă ați făcut doar pe unul, bănuiesc că ați avut o declarație pe propria răspundere notarială că renunță unul în favoarea celuilalt și atunci este în regulă.

Contribuabil: Cum declar pensiile din UE? Pensie neimpozitată în UE.

ANAF: Tot așa în declarația unică, pe venituri din străinătate la rubrica de pensii. Dacă ați avut reținerea acolo, puneți și credit fiscal, dacă nu ați avut, plătiți la noi.

