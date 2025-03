Declarația unică 2025: Venituri din drepturi de proprietate intelectuală. Întrebări și răspunsuri ANAF

Doi angajați din cadrul ANAF au răspuns, luni, în cadrul unui seminar online, la întrebările contribuabililor privind tratamentul fiscal și modul de declarare a veniturilor obținute de persoanele fizice din drepturi de proprietate intelectuală – Declarația Unică.

StartupCafe.ro a participat la acest webinar și a selectat o parte dintre întrebările contribuabililor și răspunsurile date de angajații Fiscului.

Contribuabil: O societate plătește drepturi de proprietate intelectuală către o persoană fizică și le declară prin Declarația 112. Persoana fizică are și calitate de salariat. În aceste condiții, societatea reține și virează doar impozitul pe venit sau/și CAS-ul, respectiv CASS-ul? Persoana care primește plățile, persoana fizică, trebuie să depună Declarația Unică? Societatea trebuie să depună Declarația 205 sau prin faptul că a declarat impozitul prin Declarația 112 nu mai are nicio obligație declarativă? Dacă persoana fizică care primește plata pentru transferul dreptului de proprietate intelectuală nu ar avea calitatea de salariat, s-ar reține impozit pe venit, CAS și CASS, persoana fizică ar fi obligată să depună Declarația Unică? Sau este suficient ca societatea să depună Declarația 112?

Contribuabil: Autorii de cărți intră la proprietatea intelectuală?

Contribuabil: Cotele forfetare se aplică și dacă veniturile sunt din străinătate?

Contribuabil: Contribuția la pensie nu se mai poate plăti pe estimat?

Contribuabil: Veniturile din dobânzi se cumulează cu veniturile din drepturi de proprietate intelectuală când se calculează CAS și CASS?

Contribuabil: Pentru calculul CAS-ului. Am venit net 40.000 de lei. Cum calculez CAS-ul? Aplic 25%, la 39.600 sau la 40.000 de lei?

Contribuabil: O persoană din Republica Moldova, studentă la Univeristatea din București, realizează în România venituri din drepturi de proprietare intelectuală, ce obligații declarative are plătitorul de venit persoană juridică română? Reține contribuții sociale?

ANAF: Bănuiesc că vă puneți problema în condițiile în care e depășit plafonul. La sănătate analizăm în primul rând dacă el este contribuabil sau nu, adică e nerezident sau dacă nu cumva are și cetățenie română, că se mai întâmplă situații de genul acesta, și dacă are domniciliul în România sau reședința. La nerezidenți ar putea dacă ar avea tot la fel domniciliul în România. Sunt prea puține informații pentru a stabili dacă el are calitatea de contribuabil. Eventual să faceți scrisă întrebarea asta pe formularul de contact, dar dând toate aceste detalii, și ce vârstă are el și dacă are cumva dublă cetățenie și alte informații care ar putea fi relevante.