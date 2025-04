ANAF a pus o firmă se defalce 122 de lei pentru un posibil TVA nedeductibil / Avocat: Personalul de inspecție este subdimensionat, iar mare parte dintre angajați sunt angrenați în inspecții nesemnificative

O societate se afla, în martie, în procedură de rambursare de TVA. În această procedură, inspectorii fiscali au pus persoana juridică să defalce fiecare sumă din facturile de telefonie și de curierat în vederea calculării unei pro-rate, a povestit Luisiana Dobrinescu, avocat Dobrinescu Dobrev SCA. Este vorba despre un posibil TVA nedeductibil de 122 de lei ca urmare a aplicării pro-ratei, cu un total la nivelul celor trei ani supuși inspecției, de 5.000 lei.

De ce pro-rată?

V-aș putea spune că, din perspectiva TVA, chiar dacă operațiunea are loc în afara Comunității, aceasta dă dreptul de deducere a TVA și nu se pune problema pro-ratei. Faptul că nu este supusă TVA, nu este în sfera TVA-ului european, nu înseamnă că este o operațiune scutită fără drept de deducere”, a afirmat avocata, la CFO Conference.

Pentru a crește colectarea, spune ea, este nevoie de inspecții fiscale bine țintite prin analize de risc.

Ea a continuat: „Din păcate, la penultima restructurare de personal din administrație au fost eliminate chiar departamentele de analiză de risc – Bucureștiul nu mai are personal la nivelul fiecărei administrații, cu toate că administrează cei mai mulți contribuabili din țară”.

Potrivit acesteia, ANAF trebuie să coreleze informațiile obținute din declarațiile fiscale, din toate aceste E-uri care ne enervează, dar care nu ar trebui să fie considerate nocive, ci utile.

„ANAF corelează acum informații prin Excel-uri pe care le fac singuri. Dacă am avea o corelare bună am eficientiza foarte bine timpul de inspecție, n-ar mai trebui să stăm 45 de zile, 90 de zile, 6 luni într-o inspecție fiscală. În plus, trebuie să avem un număr semnificativ de inspectori fiscali”, a mai spus experta în fiscalitate.