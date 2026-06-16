TVA la încasare: Consultanții fiscali au observat o problemă în practică. Ce spun despre interpretarea ANAF

Consultanții fiscali au observat în practică o problemă legată de aplicarea TVA la încasare și atrag atenția că ANAF consideră că firmele care utilizează acest sistem pot deduce impozitul numai în măsura în care își plătesc furnizorii pentru achizițiile efectuate inclusiv în cazul afiliaților.

Situația a fost semnalată de Camera Consultanților Fiscali și Ministerului Finanțelor.

Articolul din Codul fiscal referitor la acest aspect (297 alin. 3) arată că sensul prevederilor este evident, respectiv acela ca persoana impozabilă care aplică TVA la încasare va deduce TVA pentru achiziții numai în măsura în care își plătește furnizorii pentru propriile achiziții, chiar dacă o parte din operațiunile sale nu sunt supuse TVA la încasare.

Problema a apărut ca urmare a faptului că sunt situații în care beneficiarul afiliat către care se face livrarea este la rândul său o persoană care aplică TVA la încasare. Astfel, s-a interpretat că din cauza prevederilor art 297 alin.(3), furnizorul care aplică TVA la încasare colectează TVA, dar beneficiarul afiliat, care aplică si el TVA la încasare, nu ar avea posibilitatea să deducă TVA ca o măsură sancționatorie.

Camera Consultanților Fiscali înțelege că nu acesta este sensul acelui articol din Codul fiscal, relațiile dintre afiliați nefiind supuse TVA la încasare, ci aplicându-li-se regulile generale în ce privește exigibilitatea și deducerea TVA – în consecință dacă furnizorul este obligat să colecteze TVA fără să încaseze factura de la un afiliat, și afiliatul care primește factura are drept de deducere la momentul exigibilității TVA, chiar dacă nu a plătit factura către furnizorul cu care este afiliat.

Legea fiscală nu instituie nicio măsură sancționatorie pentru contribuabilii afiliați, deoarece aceasta ar contraveni principiilor neutralității taxei și Directivei 2006/112 privind sistemul comun al TVA. Astfel, Camera Consultanților Fiscali roagă Ministerul Finanțelor să comunice punctul de vedere pentru a fi adus la cunoștința tuturor.