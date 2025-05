Scrisoarea unei antreprenoare către Nicușor Dan și viitorul guvern: IMM-urile nu sunt laboratoare de test! e-Factura, SAF-T, e-Transport să funcționeze perfect înainte să devină obligatorii

O antreprenoare din România transmite luni, printr-o scrisoare deschisă adresată viitorului Guvern și președintelui României, cinci lucruri importante pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM) românești.

„Antreprenorul român nu mai are răbdare. Nu mai are timp. Dar are în continuare speranță. Vrem o țară în care să nu fim mereu în reacție, ci în planificare. În care să știm ce urmează, nu să descoperim în Monitorul Oficial ce trebuia deja făcut ieri”, spune Roxana Epure, antreprenoare și fondatoare NextUp, firmă de soluții software care implementează schimbările legislative.

Redăm mesajul antreprenoarei:

„Dragi decidenți politici,

Vrem digitalizare – dar una care funcționează. Vrem controale – dar unele echilibrate. Vrem parteneriat – nu suspiciune.

Nu cerem tratament preferențial. Cerem tratament inteligent, pragmatic. Și informare inteligibilă, într-o limbă pe care să o înțelegem.

Și dacă totul pornește de la un nou început, poate e momentul perfect să schimbăm, împreună, regulile jocului.

În ultimii ani, am scris și vorbit mult despre stângăciile instituțiilor de stat în relația cu contribuabilul român. Am criticat digitalizarea făcută în grabă, cu testare pe mediul de afaceri, în loc de testare intr-un mediu care să nu afecteze bunul mers al economiei. Susțin și acum ca relația dintre agenții economici și stat nu poate să funcționeze fără claritate și empatie. Am trăit cu toții efectele unei birocrații digitalizate, nu simplificate și ne-am revoltat cu toții în fața lui „declarația online se depune la etajul 2”.

Azi, în fața unei echipe noi președinte-guvern, există o oportunitate reală pentru resetare. Poate nu e soluția la toate problemele, dar este – în sfârșit – un punct de plecare nou. Mai deschis, mai proaspăt.

Am fost mereu de partea antreprenorilor – nu doar cu soluții software, ci și cu voce și conținut care să îi ajute. Așa că azi vorbesc în numele lor când propun o analiză sinceră: ce trebuie să se schimbe pentru ca antreprenorul român să se simtă partener, nu suspect?

5 lucruri care trebuie să se schimbe ACUM - IMM-urile nu sunt laboratoare de test

Claritate și predictibilitate legislativă - Fără ordonanțe date peste noapte. Fără retroactivitate. Antreprenorii au nevoie de 6-12 luni de vizibilitate ca să își poată bugeta, angaja resurse in plus sau chiar investi. Consultări reale cu mediul de afaceri - Digitalizarea sau modificările fiscale trebuie discutate, pre-testate, explicate. Consultarea nu înseamnă o postare pe site cu 48h înainte. Înseamnă colaborare reală. Înseamnă aplicare pragmatică, ținând cont de limitarile reale „din teren”. Platforme funcționale, testate, centrate pe utilizator - e-Factura, SAF-T, e-Transport trebuie să funcționeze perfect înainte să devină obligatorii. IMM-urile nu sunt laboratoare de test. Ghiduri simple și asistență reală pentru conformare - Ajută-mă să respect legea. Nu mă bombarda cu limbaj juridic sau PDF-uri greu de înțeles. Tratează-mă ca partener, nu ca suspect. Când un antreprenor intră în SPV, se pierde, și fără excepție, își pierde calmul, uneori și mințile. Nu înțelegi unde să dai click. Nu știi dacă ai făcut ce trebuie. Nu mai zic că avem zero încredere în calculele făcute de sistem: anul acesta ești pe zero cu datoriile, anul următor te trezești cu o datorie de care nu știai. Colaborare pe termen lung cu mediul privat - Să nu mai fie „noi vs. ei”. E nevoie să construim împreună o Românie predictibilă, unde digitalizarea înseamnă progres, nu stres.

Rolul antreprenorului: echipare, nu așteptare

Statul are responsabilitatea să creeze cadrul. Dar și noi, antreprenorii, avem un rol clar:

Să ne echipăm cu soluții digitale potrivite – softuri ERP, salarizare, management financiar, automatizarea gesturilor repetitive, pentru eficientizarea resurselor si a costurilor.

– softuri ERP, salarizare, management financiar, automatizarea gesturilor repetitive, pentru eficientizarea resurselor si a costurilor. Să luăm decizii pe bază de date, nu pe instinct – un raport financiar corect, in timp real, poate salva o investiție greșită.

– un raport financiar corect, in timp real, poate salva o investiție greșită. Să cerem claritate, dar și să oferim feedback concret – despre ce nu funcționează, despre ce ar putea fi îmbunătățit.

La NextUp, lucrăm constant la aceste aspecte pentru ca tu să îți administrezi afacerea fără să pierzi timp cu ce nu aduce un plus de valoare real. Dincolo de software, oferim și ghiduri practice, video explicative și articole actualizate, pentru ca schimbările să nu te ia pe nepregătite. Contabilii care lucrează cu softul nostru nu sunt doar practicanți, sunt experți care înteleg legislația, de ce-ul din spate. Sunt capabili să facă recomandări clienților lor, antreprenorii, privind costurile versus veniturile sau în legatură cu modul de aplicare a legislației în vigoare pentru industriile din care fac parte business ownerii din portofoliul lor.

De ce e un moment bun pentru speranță, pentru schimbare reala, nu doar pe hartie?

Schimbarea de leadership politic vine cu o responsabilitate uriașă: să repare o relație fragilizată. Antreprenorii nu mai vor promisiuni. Vor stabilitate. Claritate. Predictibilitate. Și, mai ales, vor să nu mai piardă timp prețios în interacțiunea cu statul.

Digitalizarea este esențială – dar trebuie făcută cu cap, nu pe fugă. E nevoie de o strategie coerentă, centrată pe utilizator, care să scurteze timpul petrecut în hățișul birocratic și să dea înapoi business-urilor ceea ce contează cel mai mult: focus și resurse”.