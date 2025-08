Românii „s-au înghesuit”, în iulie 2025, să-și cumpere apartamente, pentru a „prinde” TVA mai mică (analiză Storia)

Cererea de locuințe a crescut substanțial în luna iulie 2025 comparativ cu 2024, relevă datele platformei de anunțuri imobiliare Storia, care pune intensificarea semnării de contracte sau ante-contracte de vânzare-cumpărare a locuințelor pe nevoia cumpărătorilor de „a evita costurile suplimentare generate de noile condiții fiscale”.

„În luna iulie, cumpărătorii s-au grăbit să încheie tranzacții. Dacă în iunie aveam o creștere a contactărilor de 14% de la un an la altul, în luna iulie creșterea a fost de 29%. În cazul anunțurilor doar de la dezvoltatori, cererea a fost în creștere cu 79% de la un an la altul - iulie 2025 comparativ cu iulie 2024. Această evoluție este, cel mai probabil, strâns legată de anticiparea majorării cotei de TVA la 21%, intrată în vigoare la 1 august. Mulți cumpărători par să fi accelerat procesul de achiziție, pentru a evita costurile suplimentare generate de noile condiții fiscale. În perioada următoare, este posibil să vedem o reechilibrare a cererii între piața locuințelor noi și vechi, dar și o eventuală presiune asupra pieței chiriilor, în cazul în care o parte dintre cumpărători vor amâna achiziția”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare).