Dezvoltatorul imobiliar bucureștean One intră în Sibiu și anunță achiziția unui teren pe fosta platformă industrială FLARO

Dezvoltatorul imobiliar bucureștean One United Properties anunță, luni, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, semnarea unui contract preliminar de vânzare-cumpărare pentru un teren situat „într-o zonă centrală” din Sibiu, marcând „intrarea strategică” a companiei în orașul transilvănean.

Proprietățile care urmează să fie cumpărate de One, compuse din 28.825 mp de terenuri și construcții existente, sunt situate pe fosta platformă industrială FLARO, un brand românesc de stilouri, birotică și papetărie cunoscut mai ales în perioada comunistă, dar care are o istorie de peste 100 de ani. Potrivit publicației sibiene Turnul Sfatului, compania Flaro Holding, controlată de antreprenorul Octavian Radu, a cumpărat un pachet majoritar de acțiuni din firma Relee Mediaș și a decis relocarea producției sale de birotică și componente auto și electrice la Mediaș și Dumbrăveni, jud. Sibiu.

Momentan One United properties, prin filiala sa ONE PROIECT 24 S.R.L., a semnat un antecontract de vanzare-cumparare pentru a achiziționa proprietățile de la Sibiu. Tranzacția este supusă îndeplinirii mai multor condiții prealabile, inclusiv eliberarea autorizației finale de construire, preconizată până la sfârșitul anului 2026.

Compania bucureșteană spune că vrea să dezvolte acolo o comunitate „cu utilizare mixtă, care va integra componente rezidențiale, comerciale și de servicii”.

De asemenea firma susține că „va restaura și conserva patru clădiri istorice existente pe acest teren”. „Aceste clădiri de patrimoniu, care reflectă istoria industrială și arhitecturală a orașului Sibiu, vor fi reabilitate și reintegrate în dezvoltarea viitoare”, afirmă One United Properties.

Una dintre clădirile care ar urma să fie restaurate este fosta fabrică de stilouri și obiecte de scris Gratioza, fondată în 1922. Fiind unul dintre primii producători de obiecte de scris din România, Gratioza a jucat un rol important în dezvoltarea industrială a orașului Sibiu în perioada interbelică. Naționalizată ulterior în perioada comunistă și redenumită Flamura Roșie, fabrica a devenit parte a grupului industrial FLARO – un producător important de obiecte de scris pe tot parcursul secolului al XX-lea. Stilourile Gratioza au fost folosite în corespondența Casei Regale Române și sunt acum expuse în colecții publice, inclusiv la Muzeul Național Brukenthal din Sibiu, menționează sursa citată.

„Restaurarea acestui monument istoric reflectă angajamentul ferm al companiei de a proteja patrimoniul cultural și de a contribui la identitatea orașelor în care își desfășoară activitatea. Prin îmbinarea arhitecturii moderne cu structurile istorice conservate, One United Properties va crea un complex cu o atmosferă unică – similar ca spirit cu One Floreasca City din București, care va include One Gallery, un proiect care va fi lansat în curând – dar la o scară mai mică și cu un caracter local distinct, profund ancorat în istoria orașului Sibiu” - susține compania de imobiliare One.

Odată cu această achiziție, One se extinde mai departe în România, dincolo de București și Constanța.

„Sibiu reprezintă una dintre cele mai interesante oportunități de dezvoltare urbană din România la momentul actual. Orașul are fundamentele solide – o economie prosperă, un patrimoniu cultural bogat și o cerere tot mai mare pentru un stil de viață urban de calitate. Prin introducerea standardului ONE în Sibiu, ne extindem geografic dincolo de București și Constanța, consolidând în același timp modelul nostru de afaceri prin diversificare regională și răspunzând cererii neacoperite din centrele urbane cheie. În același timp, contribuim la transformarea durabilă a zonelor centrale subexploatate în comunități care răspund cu adevărat nevoilor moderne”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO al One United Properties.

„Orașul Sibiu oferă un tip de oportunitate complexă pe care o întâlnim rar – o piață rezidențială puternică, o cerere în creștere pentru spații moderne de birouri și comerciale și o identitate urbană modelată de cultură și tradiție. Acest nou proiect ne va permite să reunim toate aceste dimensiuni, valorificând experiența noastră dovedită în combinarea restaurării cu dezvoltarea urbană contemporană. Este cu adevărat o șansă unică de a construi ceva care adaugă valoare durabilă orașului. Ne dorim să creăm o destinație vibrantă și integrată, care să reflecte identitatea orașului Sibiu și să susțină creșterea sa pe termen lung”, a adăugat Andrei Diaconescu, co-CEO al One United Properties.

Dezvoltatorul imobiliar susține că proiectul său este conceput ca o „destinație atractivă pentru locuit, muncă și agrement – nu numai pentru locuitorii din Sibiu, ci și ca o atracție pentru vizitatori”.