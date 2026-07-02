Protecția Consumatorilor a luat la verificat influencerii români: N-au marcat reclamele și conținutul cu AI

Protecția Consumatorilor a verificat 10 influenceri din România pentru a vedea dacă își marchează corect publicitatea și pentru a verifica modul în care aceștia utilizează conținutului generat sau modificat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) susține că 70% dintre influencerii care au folosit materiale generate sau modificate cu AI nu au informat publicul cu privire la utilizarea tehnologiilor AI.

Totodată, toți influencerii verificați publicau conținut cu caracter comercial.

„Verificările au evidențiat, însă, că în cazul unora dintre aceștia postările care reprezentau publicitate sau colaborări comerciale nu erau marcate în mod constant, iar, în numeroase situații, mențiunile privind caracterul comercial al conținutului au fost insuficient evidențiate, putând trece cu ușurință neobservate de către consumatori”, susține ANPC.

Verificările au avut loc în contextul participării ANPC, alături de alte 20 de autorități de protecție a consumatorilor din întreaga lume, la acțiunea internațională de monitorizare („Sweep”) organizată de ICPEN, desfășurată în perioada 23 martie - 8 aprilie 2026.

„Constatările din România reflectă tendințele observate la nivel internațional”, precizează ANPC.

În cadrul acțiunii ICPEN au fost verificați 228 de influenceri, dintre care 92% publicau conținut comercial, însă doar unul din cinci marca în mod corespunzător caracterul comercial al postărilor.