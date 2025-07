Când va fi prezentată noua serie de telefoane Google Pixel 10

Perioadă dificilă pentru firmele IT din România. Antreprenor: „Toată lumea apasă frâna, așteaptă, taie bugete”

Deși sectorul IT rămâne unul dintre cele mai solide din economia românească, contextul actual, marcat de scăderea cererii la nivel global, îl vulnerabilizează semnificativ, susține o firmă IT din Cluj-Napoca, într-un comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro. Piața IT din România traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. Scăderea cererii, accentuată de restructurările din...