(P) De ce sunt afișajele LED o soluție eficientă pentru promovare?

Cum obții finanțare pentru afacerea ta socială din mediul rural?

Asociația Institutul pentru Politici Sociale în parteneriat cu IPA S.A. Craiova, anunța oportunitatea de finanțare pentru întreprinderi sociale in mediul rural în cadrul proiectului „Progressio Rural – un nou proiect in sprijinul economiei sociale”. În cadrul proiectului sunt disponibile fonduri intre 60.000 Eur si 100.000 Eur pentru înființarea a 34 de întreprinderi sociale in mediul...