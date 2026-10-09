[P] Cum să îți gestionezi mai bine cash-flow-ul în primul an de startup: 6 idei practice

Poți avea comenzi, clienți și facturi emise, dar să nu ai bani disponibili în ziua în care trebuie să plătești salarii, taxe sau furnizori. În primul an, diferența dintre data facturării și data încasării pune adesea presiune pe buget. De aceea, merită să urmărești fluxul de numerar săptămânal, nu doar la finalul lunii. În continuare, descoperi șase acțiuni practice care te ajută să păstrezi controlul.

1. Separă profitul de banii disponibili în cont

Cash-flow-ul, sau fluxul de numerar, arată banii care intră și ies efectiv din firmă. Calculul de bază este simplu: încasări efective minus plăți efective. Dacă rezultatul este negativ, firma consumă mai mulți bani decât primește în perioada analizată.

Profitul funcționează diferit. Contabilitatea poate înregistra o factură drept venit înainte ca acel client să o plătească. De exemplu, emiți în martie o factură de 20.000 de lei, cu scadență la 45 de zile. Între timp, achiți 12.000 de lei pentru salarii, aplicații, marketing și servicii externe. Firma poate arăta profitabilă în raportare, însă contul poate avea un sold prea mic pentru plățile imediate.

Verifică separat facturile emise, sumele încasate și plățile programate. Această diferențiere te ajută să eviți decizii luate pe baza unor venituri care nu au ajuns încă în cont.

2. Construiește o prognoză pe 13 săptămâni

Un tabel simplu în Excel sau Google Sheets îți oferă o imagine mai clară decât un raport financiar general. Planificarea pe 13 săptămâni acoperă aproximativ un trimestru și îți lasă timp să corectezi un posibil deficit.

Pentru fiecare săptămână, completează:

soldul de la început;

încasările așteptate, pe baza facturilor și contractelor;

plățile operaționale, precum salarii, chirii, furnizori și licențe;

taxele, ratele și alte obligații cu dată fixă;

soldul estimat la final.

Folosește date realiste de încasare. Dacă un client plătește de obicei după 40 de zile, nu trece suma în tabel la scadența formală de 30 de zile. Actualizează prognoza în fiecare săptămână și compară estimările cu situația reală.

Dacă ratele aferente unui împrumut personal afectează bugetul fondatorului și capacitatea de finanțare a afacerii, poți lua în calcul opțiunea de refinantare credit. Compară costurile totale și discută cu un consilier financiar înainte să alegi o soluție. Separă însă permanent finanțele personale de conturile firmei.

3. Scurtează perioada dintre livrare și plată

Multe blocaje apar fiindcă firma livrează repede, dar încasează târziu. Stabilește condițiile de plată înainte să începi proiectul și include-le clar în contract sau în ofertă.

Pentru proiectele cu valoare mai mare, poți cere un avans și poți împărți plata pe etape. O agenție care dezvoltă un site, de exemplu, poate factura un avans la semnare, o tranșă după aprobarea designului și suma rămasă la livrare. Astfel, costurile cu echipa și furnizorii nu rămân neacoperite până la final.

Trimite factura imediat după livrare, cu date corecte, scadență vizibilă și opțiuni clare de plată. Cu câteva zile înainte de termen, trimite un mesaj scurt de reamintire. Dacă scadența a trecut, contactează persoana responsabilă și cere o dată concretă de plată. Urmărește fiecare creanță într-un registru cu sumă, termen și date de contact.

4. Verifică lunar cheltuielile recurente

Controlul costurilor nu înseamnă să oprești orice investiție. Înseamnă să alegi cheltuielile care susțin livrarea, vânzările și păstrarea clienților. În primul an, veniturile pot varia de la o lună la alta, iar angajamentele fixe mari pot limita rapid spațiul de manevră.

O dată pe lună, verifică abonamentele software, serviciile externalizate, spațiile de lucru, campaniile active și contractele cu furnizorii. Întreabă-te pentru fiecare plată: folosesc acest serviciu, produce un rezultat urmărit și pot negocia condiții mai potrivite?

Dacă lichiditățile scad, plătește mai întâi obligațiile legale și salariile, apoi costurile fără de care activitatea se oprește. Discută din timp cu furnizorii strategici dacă ai nevoie de un alt termen de plată. Evită să amâni conversația până după scadență.

5. Creează treptat o rezervă de numerar

O rezervă de numerar acoperă întârzieri la încasare, perioade cu vânzări mai mici sau pierderea temporară a unui client. Nu reprezintă bani fără utilizare, ci o sumă păstrată pentru continuitatea operațională.

Poți stabili o țintă printr-un calcul simplu: cheltuieli lunare obligatorii înmulțite cu numărul de luni pe care vrei să le acoperi. Dacă ai plăți de bază de 15.000 de lei pe lună, o rezervă pentru două luni ajunge la 30.000 de lei. Pentru multe startupuri, construirea rezervei începe gradual, prin alocarea unei părți din fiecare încasare.

Analizează sursele de finanțare înainte să ai nevoie imediată de bani. Aportul fondatorilor, o linie de credit, factoringul sau termenele negociate cu furnizorii pot acoperi decalaje temporare. Verifică dobânzile, comisioanele și condițiile de rambursare. Finanțarea nu rezolvă o activitate care generează constant pierderi.

6. Programează o verificare financiară în fiecare săptămână

Rezervă un interval fix, de exemplu 30 de minute în fiecare luni, pentru actualizarea cifrelor. Verifică soldurile bancare, marchează facturile încasate, modifică datele probabile de plată și confirmă ce obligații urmează în următoarele două săptămâni.

Urmărește câțiva indicatori simpli: numerarul disponibil, valoarea facturilor restante, cheltuiala lunară medie și perioada în care firma poate funcționa cu banii existenți. Această perioadă se calculează prin împărțirea numerarului disponibil la consumul lunar estimat.

Dacă observi un deficit viitor, acționează imediat: contactează clienții cu facturi restante, renegociază o plată sau oprește o cheltuială amânabilă. Pentru decizii de finanțare sau restructurare a datoriilor, cere opinia unui contabil sau a unui consilier financiar autorizat.