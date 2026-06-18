[P] Comunicat de presă de final – PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată Digitalizarea IMM-urilor – grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale

Numele proiectului de investiție „DIGITALIZAREA COMPANIEI TBE TECHNOLOGIE SRL”

Numele beneficiarului: SC TBE TECHNOLOGIE SRL, cod de identificare fiscală 29099647, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2011002319126, cu sediul în Judetul Cluj, oras CLUJ-NAPOCA, borhanciului 37

Cod proiect: 1143/RUE648/C9/I3

Obiectivul general al proiectului este cresterea capacitatii companiei TBE TECHNOLOGIE SRL prin adaptarea la realitatile digitale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Îndeplinirea la finalul implementării proiectului a 6 criterii de intensitate digitale, conform indicelui economiei și societății digitale (DESI). Instruirea a 9 angajați care vor utiliza echipamentele TIC și a unei persoane responsabile cu conducerea și controlul întreprinderii Creșterea productivității muncii în anul 3 de durabilitate cu minim 20% față de anul 2022

Valoarea totală a proiectului a proiectului, inclusiv finanțarea:

Valoarea totală: 278.849,43

Valoarea finanțării nerambursabile: 207.480,49 lei

Data începerii și finalizării proiectului: 30.01.2025-30.06.2026

Impactul investiției/reformei la nivelul localității/regiunii:

Impactul investiției la nivelul localității și regiunii constă în creșterea gradului de digitalizare a mediului de afaceri prin implementarea de tehnologii digitale moderne în cadrul companiei TBE TECHNOLOGIE SRL. Proiectul contribuie la eficientizarea proceselor de lucru, la creșterea productivității și la dezvoltarea competențelor digitale ale angajaților. Prin această investiție se consolidează competitivitatea companiei pe piață și se sprijină dezvoltarea economică locală. Totodată, proiectul contribuie la atingerea obiectivelor de transformare digitală promovate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Informații suplimentare se pot obține la:

Persoana de contact: ROMONTI Lucian Mihai,

E-mail m.romonti@tbe-tehnologie.ro

Telefon 0731270110