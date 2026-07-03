OFICIAL Noul ordin ANAF pentru prețurile de transfer: Tot ce trebuie să știe și să facă antreprenorii în 2026. Recomandarea unui reputat consultant fiscal

ANAF a publicat recent în Monitorul Oficial un ordin care stabilește noi reguli privind dosarul prețurilor de transfer și procedura de ajustare sau estimare a acestora. În acest context, antreprenorii din România trebuie să înțeleagă din timp noile schimbări, avertizează un reputat consultant fiscal într-o analiză transmisă, vineri, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Ordinul președintelui ANAF nr. 828/2026 privind prețurile de transfer a fost publicat în Monitorul Oficial pe 2 iulie 2026. Ordinul înlocuiește OPANAF 442/2016, cadrul aplicat din 2016, și a fost publicat împreună cu Ordinul 827/2026, dedicat acordurilor de preț în avans (APA).

„Pentru orice companie care derulează tranzacții cu firme din același grup - de la IMM-uri cu un singur furnizor afiliat, până la subsidiare ale multinaționalelor - schimbările merită înțelese din timp”, punctează consultantul fiscal Horațiu Hagiu, co-fondator Kontas România.

Redăm analiza lui Horațiu Hagiu:

1. Cea mai importantă noutate: dosarul se depune, nu doar se pregătește.

„Sub vechiul ordin, marii contribuabili trebuiau să aibă dosarul întocmit până la termenul declarației de impozit pe profit, dar îl prezentau efectiv doar dacă ANAF îl cerea, în cadrul unui control. Ordinul 828/2026 introduce o obligație nouă: marii contribuabili depun dosarul prin Spațiul Privat Virtual, în termen de 30 de zile lucrătoare de la termenul de depunere a declarației anuale de impozit pe profit. Documentarea prețurilor de transfer devine, astfel, o rutină anuală digitală, transparentă și verificabilă de administrația fiscală.

2. Pragurile de semnificație se calculează pe fiecare tranzacție, cu fiecare afiliat.

„Vechiul ordin stabilea pragurile pe valoarea totală anuală, însumând toate tranzacțiile cu toți afiliații dintr-o categorie. Noul ordin analizează fiecare tranzacție individuală, cu fiecare persoană afiliată în parte și structurează pragurile pe patru categorii:

servicii: 100.000 € (mari contribuabili) / 50.000 € (mici și mijlocii);

dobânzi/finanțare: 200.000 € / 100.000 €;

active necorporale și redevențe: 250.000 € / 150.000 €;

active corporale: 350.000 € / 200.000 €.

Efectul practic: fiecare firmă trebuie să-și recalculeze perimetrul tranzacțiilor care intră la documentare. Unele tranzacții care erau documentate prin cumul ar putea ieși; altele, tratate acum pe categorii distincte (redevențele separat de bunuri, de exemplu), pot intra.

3. Documentarea devine mai riguroasă.

Ordinul cere o analiză funcțională explicită, cu încadrarea clară a companiei într-un profil de risc limitat sau deplin, tratarea costurilor refacturate fără marjă (pass-through), un studiu de comparabilitate prezentat obligatoriu și în format Excel editabil (inclusiv comparabilele respinse și motivele respingerii) și o cascadă geografică clară pentru selecția comparabilelor: de la nivel național, la Uniunea Europeană, apoi EMEA și, în final, internațional. Se introduce și regula bunei-credințe informaționale — nu pot fi folosite date la care contribuabilul nu are acces rezonabil.

4. Termene mai scurte la control.

Pentru marii contribuabili care nu au depus dosarul prin SPV, termenul de punere la dispoziție la solicitarea inspectorilor scade la 5 zile lucrătoare. Contribuabilii mici și mijlocii prezintă dosarul la cerere, în 30–60 de zile lucrătoare, cu o singură prelungire posibilă de maximum 30 de zile lucrătoare.

5. Ajustarea se face la mediană.

Dacă o tranzacție nu se încadrează în intervalul intercuartilar de piață, ANAF ajustează sau estimează prețurile la tendința centrală a pieței — mediana intervalului de comparare. Nedepunerea sau prezentarea incompletă a dosarului este tratată drept neconformitate și deschide calea estimării.

6. Calendar și recomandări.

Noile reguli se aplică tranzacțiilor derulate cu afiliați începând cu 2026 și procedurilor de administrare inițiate după 1 ianuarie 2027. Cu alte cuvinte, dosarele întocmite pentru anul fiscal 2026 se vor face deja după noile cerințe.

Recomandarea consultanților: 2026 este anul de tranziție și cea mai bună fereastră de pregătire. Practic, companiile ar trebui să-și inventarieze tranzacțiile intragrup, să reevalueze care depășesc noile praguri pe fiecare tranzacție, să-și actualizeze politicile de prețuri de transfer și studiile de comparabilitate și să-și pregătească fluxul de depunere prin SPV. Cine tratează prețurile de transfer ca pe o obligație de bifat riscă ajustări și dobânzi; cine le tratează ca pe o politică coerentă câștigă predictibilitate fiscală”, conform consultantului fiscal Horațiu Hagiu.

Accesează și descarcă Ordinul ANAF nr. 828/2026 privind cuantumul tranzacțiilor, termenele pentru întocmire, conținutul și condițiile de solicitare a dosarului prețurilor de transfer și procedura de ajustare/estimare a prețurilor de transfer.