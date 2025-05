O nouă firmă lansată pe platforma SeedBlink: Românii pot investi într-un startup estonian de tehnologie financiară

Income, companie fintech cu sediul în Estonia care pune în legătură investitorii de retail și instituționali cu creditorii nebancari verificați, lansează o rundă de 250.000 EUR prin intermediul platformei românești SeedBlink, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Firma de tehnologie financiară a anunțat că ridică o rundă totală de 1,5 milioane EUR, din care a obținut deja 540.000 EUR.

Finanțarea actuală va fi utilizată pentru a extinde baza de investitori, pentru a integra noi creditori nebancari, pentru a îmbunătăți modul de utilizare a platformei și pentru a angaja oameni pentru funcții-cheie în inginerie și analiză.

Income are nouă angajați și vrea să se extindă pe măsură ce se va dezvolta. O etapă importantă în acest an este lansarea unei piețe secundare care va permite investitorilor să renunțe la poziții înainte de scadență, spune firma.

Înființată în 2020, Income se poziționează ca o alternativă mai transparentă și cu riscuri mai reduse fața de împrumuturile convenționale de tip peer-to-peer, ca răspuns la analiza tot mai atentă a protecției investitorilor și a calității creditelor pe piața împrumuturilor private.

Oferta platformei se bazează pe gestionarea pe mai multe niveluri a riscurilor. Inițiatorii împrumuturilor sunt obligați să rețină o parte din fiecare împrumut, denumită Junior Share, ceea ce îi face pe aceștia să fie primii care absorb pierderile în caz de neplată. În plus, Income impune utilizarea unui buffer de flux de numerar, prin care creditorii sunt obligați prin contract să acopere plățile neefectuate de împrumutat.

În cazul în care un creditor se confruntă cu dificultăți financiare, Income poate prelua procesul de colectare prin mecanisme juridice predefinite. Fiecare împrumut include, de asemenea, o obligație de răscumpărare, adăugând un nivel suplimentar de securitate pentru investitori.

Modelul startup-ului se diferențiază de alte platforme care au pus accentul pe randament în detrimentul transparenței riscurilor. Cadrul său juridic și operațional este structurat astfel încât să aloce riscul în mod mai echitabil între inițiatorii de credite și investitori și a oferi investiții mai rezistente și mai previzibile.

Înainte de această rundă, Income strânsese aproximativ 3 milioane EUR în capital propriu. Runda inițială de 1 milion EUR a sprijinit fondarea companiei și dezvoltarea platformei, urmată de 1,3 milioane EUR dedicate extinderii platformei și de 700.000 EUR direcționate către continuitatea operațională.

„Investitorii de retail nu mai sunt mulțumiți de platformele opace, care urmăresc randamentele. Am construit Income pentru a servi un nou profil de investitor, mai informat, mai precaut și care caută tot mai mult protecție care să reflecte standardele instituționale”, a declarat Lavrenti Tšudakov, CEO al Income (foto - stânga) adăugând că platforma răspunde unui segment mai matur al investitorilor de retail.

Income a încheiat 2024 cu investiții în împrumuturi în valoare de 19 milioane EUR, marcând o creștere de 77% față de anul precedent. Veniturile au crescut cu 54% în aceeași perioadă, ajungând la 509.627 EUR, în timp ce compania a înregistrat o pierdere netă de 599.843 EUR. De la lansare, platforma a facilitat împrumuturi în valoare de peste 150 milioane EUR și sprijină în prezent peste 9 000 de investitori aprobați.

Pentru 2025, firma se așteaptă ca investițiile restante să ajungă la 36 de milioane EUR, cu venituri anuale de aproape 908.000 EUR și o bază activă de investitori de peste 8.000 de conturi.

Income este un startup care a fost recunoscut de Sifted ca fiind unul de urmărit și a fost prezentat în Crowdfund Insider și The Fintech Times. De asemenea, a fost nominalizat la Estonian Startup Awards 2021 în categoria „Big Bang of the Year”. Baza sa de investitori include Tolaram Group cu sediul în Singapore și family office-ul Telor.