Anthropic lansează modelul AI Fable 5.2

Produsele de AI vândute de Anthropic, inclusiv chatbot-ul Claude, vor beneficia de o nouă versiune a celui mai performant model lingvistic al companiei, potrivit News.ro.

Fable 5.2 aduce îmbunătăţiri în special în ceea ce priveşte programarea, raţionamentul şi viziunea, susţine producătorul în comunicatul oficial de presă.

Conform Anthropic, noua versiune comunică mai clar decât modelele anterioare şi produce răspunsuri cu 30% mai rapid decât Fable 5.1.

De asemenea, este mai ieftin, cu preţuri de 8 dolari la milionul de token-uri pentru introducerea informaţiilor şi 40 de dolari la milionul de token-uri pentru generarea acestora.

Producătorul spune că foloseşte deja AI-ul, cu supravegherea inginerilor, pentru scrierea a peste 90% din necesarul de cod şi că Fable 5.2 a contribuit la optimizarea performanţei şi repararea bug-urilor în numai câteva minute.

Compania oferă exemplul migrării codului unui produs de la Python la Rust cu ajutorul lui Fable 5.2, ceea ce a făcut ca produsul să fie mai stabil şi să ruleze de 26 de ori mai rapid.

Fable este cel mai performant şi cel mai scump model vândut de compania care urmează să se listeze la bursă, iar noul model va fi disponibil abonaţilor.