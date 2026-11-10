Skip to content

Anthropic lansează modelul AI Fable 5.2

Claude by Anthropic
Claude by Anthropic Sursă: © Mino Surkala | Dreamstime.com
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Produsele de AI vândute de Anthropic, inclusiv chatbot-ul Claude, vor beneficia de o nouă versiune a celui mai performant model lingvistic al companiei, potrivit News.ro.

Fable 5.2 aduce îmbunătăţiri în special în ceea ce priveşte programarea, raţionamentul şi viziunea, susţine producătorul în comunicatul oficial de presă.

Conform Anthropic, noua versiune comunică mai clar decât modelele anterioare şi produce răspunsuri cu 30% mai rapid decât Fable 5.1.

De asemenea, este mai ieftin, cu preţuri de 8 dolari la milionul de token-uri pentru introducerea informaţiilor şi 40 de dolari la milionul de token-uri pentru generarea acestora.

Producătorul spune că foloseşte deja AI-ul, cu supravegherea inginerilor, pentru scrierea a peste 90% din necesarul de cod şi că Fable 5.2 a contribuit la optimizarea performanţei şi repararea bug-urilor în numai câteva minute.

Compania oferă exemplul migrării codului unui produs de la Python la Rust cu ajutorul lui Fable 5.2, ceea ce a făcut ca produsul să fie mai stabil şi să ruleze de 26 de ori mai rapid.

Fable este cel mai performant şi cel mai scump model vândut de compania care urmează să se listeze la bursă, iar noul model va fi disponibil abonaţilor.

Smart Tech

Anthropic

Anthropic setează prețul pe acțiune între 70 și 78 dolari, înaintea listării pe bursă. Valoarea firmei AI ar putea trece de 1.400 miliarde dolari

Radarul de 300 de euro care ajută dronele să intercepteze ținte chiar și prin ceață și nori. Startup-ul care îl dezvoltă a atras o finanțare de 1 milion EUR

Bogdan Budeanu-Coparenta

Cum se cresc copiii între două case: Un tată român a creat aplicația Coparenta, pentru părinții separați

Google lansează două noi variante de procesoare TPU de generația a 8-a, pentru procesare AI securizată și pentru gestionarea mai multor informații contextuale

David Popescu, co-fondator, CEO Origin BCI

„Trebuie să te descurci cu ce ai”. O echipă de tineri români a dezvoltat 8 prototipuri de proteză robotică într-o sufragerie și acum vrea să strângă 600.000 EUR finanțare

TikTok

Fenomenul „rabbit hole” pe TikTok: „Poate avea un impact negativ asupra sănătății mintale a utilizatorilor, în special a adulților și a minorilor vulnerabili” – Comisia Europeană