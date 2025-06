Înscrieri 2025: TikTok premiază cele mai bune campanii de publicitate din România

Ea este „Antreprenorul Anului” 2025, la nivel mondial (EY)

O femeie de afaceri din Suedia a fost desemnată, de către compania globală de consultanță EY, Antreprenorul Anului 2025, la nivel mondial, în cadrul unei ceremonii de premiere care a avut loc în Salle des Etoiles din Monaco. Stina Ehrensvärd, fondatoarea companiei de securitate IT Yubico, a câștigat competiția EY World Entrepreneur Of The Year...