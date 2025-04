Înscrieri 2025: Competiție pentru startup-uri care rezolvă provocări sociale. Premiu de 100.000 EUR pentru ideea de afacere câștigătoare

Startup-urile din România, de soluții tehnologice care ajută la bunăstarea fizică, mintală sau financiară, pot participa la o competiție cu premii în bani, conform unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Înscrierile la evenimentul NN Social Innovation Startup Award se fac AICI, până pe 30 aprilie.

Startup-ul câștigător va primi un premiu de 100.000 de euro, parte dintr-un grant total de 200.000 de euro.

Se pot înscrie startup-uri din Europa, inclusiv România, și Japonia. Finaliștii își vor prezenta ideile pe 19 iunie, pe scena The Next Web Conference din Amsterdam.

Ei vor beneficia, de asemenea, și de un program complet de dezvoltare pe un an, mentorat personalizat, sprijin pentru atragerea de investiții și acces la o rețea de experți și investitori.

În 2024, prima ediție a premiului a atras sute de aplicații din toată Europa și Japonia.

Câștigătorul a fost The Linghos, un startup din Polonia care revoluționează terapia logopedică pedriatică printr-o platformă bazată pe inteligență artificială. Pe lângă premiul în bani, The Linghos - împreună cu ceilalți finaliști, Whispp și Bugeto, a beneficiat de un an de mentorat, acces la rețele de investiții și sprijin pentru scalare internațională.