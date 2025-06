Înscrieri 2025: Competiție Deloitte pentru firmele tech românești și europene

Firmele de tehnologie românești care înregistrează o creștere accelerată se pot înscrie într-o competiție organizată de Deloitte, în urma căreia pot fi incluse într-un clasament la nivelul Europei Centrale, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Cei interesați se pot înscrie AICI până pe 31 august 2025.

Programul Technology Fast 50 Europa Centrală, aflat la ediția cu numărul 26, reprezintă o platformă prin care atât companiile mature, cât și cele aflate în etapa de dezvoltare își pot evidenția produsele și serviciile inovatoare și își pot consolida poziția pe segmentul de piață în care activează, spune organizatorul.

Competiția se derulează în 19 țări din Europa Centrală, respectiv Albania, Bosnia-Herțegovina, Bulgaria, Croația, Estonia, Kosovo, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Moldova, Muntenegru, Polonia, Republica Cehă, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina și Ungaria.

În clasamentul principal al Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală vor intra cele mai dinamice 50 de companii de tehnologie din regiune, indiferent de dimensiune, în funcție de creșterea procentuală a veniturilor din ultimii patru ani (2021-2024).

Acestea pot fi active în sectorul public ori în cel privat și în toate ariile conexe tehnologiei, respectiv comunicații, tehnologii pentru mediu, fintech, hardware, sănătate și științe medicale, media și divertisment, software.

Pentru a fi eligibile, companiile înscrise trebuie să îndeplinească o serie de criterii, cum ar fi:

să aibă venituri operaționale anuale de minimum 50.000 EUR în primii trei ani (2021-2023) și de cel puțin 100.000 EUR în 2024 ;

și de ; să aibă sediul central într-o țară din Europa Centrală;

să dezvolte tehnologii patentate ori să dețină drepturile de proprietate intelectuală asupra acestora.

Totodată, pe lângă clasamentul principal, competiția mai include categoria „Companies to watch”, care oferă recunoaștere companiilor ce încă nu îndeplinesc criteriile pentru clasamentul principal.

Acestea trebuie să fie active de cel puțin trei ani și să înregistreze venituri operaționale de cel puțin 10.000 EUR în primul an de activitate (2022) și de cel puțin 30.000 EUR în anul 2024.

Programul mai include recunoașterea specială „Impact Stars”, care premiază competitorii ale căror produse sau servicii au efecte pozitive asupra societății, mediului, diversității sau zonei de inovație.

În plus, Google Cloud, partenerul de tehnologie la nivel regional al competiției, oferă, împreună cu Deloitte, recunoașterea specială „AI Value Driver. CE Rocketship Innovations in GenAI”.

Câștigătorii acestei categorii sunt aleși din rândul tuturor companiilor înscrise în competiția Technology Fast 50 Europa Centrală în 2025, în urma unui proces de evaluare efectuat de echipe comune Google Cloud și Deloitte care se analizează potențialul demonstrat de folosire a inteligenței artificiale generative (Gen AI) la scară largă pentru generarea unui impact real asupra afacerii.

Peste 50 de companii locale au primit recunoaștere prin includerea în clasamentul Fast 50 din anul 2008 până în prezent, fie în categoria principală, a companiilor care au înregistrat cea mai mare creștere din Europa Centrală, fie în categorii speciale.

Printre acestea se numără agenția de voiaj Vola.ro, care s-a clasat pe primul loc în 2011, 2012 și 2013, având cea mai mare creștere din Europa Centrală, și UiPath, lider global în automatizarea robotizată a proceselor, care a primit recunoașterea „Most disruptive innovation” în 2017.

În 2024, trei companii românești au fost incluse în categoria principală a clasamentului Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală - Questo (locul 13), Steepsoft AI (locul 32) și Ascendia (locul 45).

De asemenea, startup-urile Finqware, Plant an App și Kinderpedia au fost incluse în subcategoria „Companies to Watch”, iar companiile SymphoPay, Infosec Center și Innoship au fost recunoscute la categoria „Impact Stars”.

În plus, DRUID a fost câștigătorul categoriei CE Tech Rocketship, oferită de Google Cloud, partenerul de tehnologie la nivel regional al competiției, iar Hermix a primit o recunoaștere specială.