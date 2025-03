Imobiliare România: ONE cumpără un teren, în București, la prețul de 21 milioane EUR

Dezvoltatorul imobiliar One United Properties a anunțat, luni, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că a semnat contractul pentru achiziția unui teren de 21 de hectare, în Sectorul 5 al Bucureștiului, la prețul de 21 de milioane de euro.

Vânzătorul este CPI România, parte a CPI Property Group (CPIPG), unul dintre cei mai mari proprietari de imobiliare din Europa. Cu un portofoliu de proprietăţi cu valoarea de peste 21 miliarde de euro, CPIPG deține clădiri premium de birouri în principalele capitale din Europa Centrală și de Est: Praga, Berlin, Bucureşti, Varsovia, Viena și Budapesta. Grupul are și proprietăți de retail în Europa Centrală și de Est, precum și hoteluri, unități rezidențiale şi terenuri.

One cumpără acest teren pentru dezvoltarea cartierului rezidențial One City District. Achiziția terenului a fost finanțată parțial din capitalul de 68 de milioane de euro atras în cadrul majorării de capital social din 2024.

Pretul va fi platit in patru tranșe egale. Proprietatea integrala asupra partilor sociale va fi transferata catre One Proiect 18 S.R.L. (companie a One United properties) la momentul plății celei de-a patra și ultimei rate, la data de 30.06.2025, potrivit unui anunț la Bursă.

Pe lângă terenul achiziționat pentru One City District, One United Properties se află în negocieri pentru o serie de terenuri care să permită dezvoltarea a multiple comunități vizând segmentul „premium accesibil”.

„Această achiziție reprezintă un pas transformator pentru One United Properties, permițându-ne să ne aducem experiența în materie de calitate și sustenabilitate către un public mai larg. One City District evidențiază încrederea noastră în potențialul segmentului de locuințe premium accesibile, care răspunde nevoilor în schimbare ale locuitorilor Bucureștiului. Este o oportunitate unică pentru noi de a crea o nouă comunitate vibrantă, respectând în același timp angajamentul nostru pentru regenerarea urbană sustenabilă, pe unul dintre cele mai mari terenuri rămase încă nedezvoltate în centrul Bucureștiului”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO al One United Properties.

„Această tranzacție confirmă îndeplinirea a încă unui pas, încheiat cu succes, din strategia de optimizare a portofoliului CPI România. Pentru un dezvoltator experimentat precum One United Properties, terenul tranzacționat are un potențial foarte mare, atât prin amploarea suprafeței sale, cât și a locaţiei. Am convingerea că proiectul pe care ONE îl va dezvolta va contribui substanțial la modernizarea Bucureștiului”, a spus Fulga Dinu, country manager CPI România.

One United Properties spune că prin această achiziție intră pe piața locuințelor „premium accesibile”. Proiectul One City District are prevăzute aproximativ 3.000 de unități rezidențiale, planificate ca un „cartier autosustenabil”.

„Dincolo de realizarea unor locuințe excepționale, această dezvoltare înseamnă îmbunătățirea standardelor vieții urbane. One City District va readuce la viață o zonă realmente abandonată, transformând-o într-o comunitate prosperă. Aceasta va întruchipa viziunea noastră de a crea dezvoltări de impact care redefinesc conceptul de locuire pentru locuitorii din București”, a afirmat Andrei Diaconescu, co-CEO al One United Properties, în comunicatul de presă al companiei.

Dezvoltatorul imobiliar susține că viitorul cartier One City District este situat la 10 minute de mers cu mașina de Piața Unirii și că va avea „multe puncte de acces”, atât cu mașina, cât și pe jos, fiind aproape și transportul public.

One vizează, cu acest proiect, „clasa de mijloc emergentă” din România, inclusiv „familiile cu două venituri care caută locuințe convenabile, cu acces la facilități și un design bine gândit”.

Compania consideră că piața bucureșteană de locuințe se află într-un „moment de cerere crescută pentru proprietăți care îmbină calitatea cu accesibilitatea”, „pe măsură ce veniturile individuale cresc”.