Idei de afaceri tech made in Romania, dezvoltate la Măgurele, Ilfov

Scrisoarea unei antreprenoare către Nicușor Dan și viitorul guvern: IMM-urile nu sunt laboratoare de test! e-Factura, SAF-T, e-Transport să funcționeze perfect înainte să devină obligatorii

O antreprenoare din România transmite luni, printr-o scrisoare deschisă adresată viitorului Guvern și președintelui României, cinci lucruri importante pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM) românești. „Antreprenorul român nu mai are răbdare. Nu mai are timp. Dar are în continuare speranță. Vrem o țară în care să nu fim mereu în reacție, ci în planificare. În...