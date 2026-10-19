Granturi de 10.000 de lei pentru producătorii locali din România. Înscrieri până pe 16 noiembrie 2026

Producătorii locali din România pot obține granturi de câte 10.000 de lei pentru dezvoltarea afacerilor, printr-o nouă competiție lansată de Edenred România, împreună cu Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România (HORA) și Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR). Înscrierile sunt deschise până pe 16 noiembrie 2026, potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Competiția este organizată în cadrul proiectului național „Țara lui Mai Bine”, care urmărește să faciliteze colaborarea dintre producătorii români și industria HoReCa, astfel încât mai multe produse locale să ajungă în restaurantele și hotelurile din țară.

În urma selecției, trei producători vor primi fiecare câte 10.000 de lei, bani pe care îi vor putea utiliza pentru investițiile propuse în aplicațiile de înscriere.

Pe lângă finanțare, câștigătorii vor beneficia de sesiuni de consultanță cu specialiști din industria HoReCa, pentru dezvoltarea afacerilor și consolidarea relațiilor comerciale cu restaurantele.

Unde se depun cererile pentru finanțare

Producătorii interesați se pot înscrie în competiție până pe 16 noiembrie 2026, prin completarea formularului disponibil pe platforma proiectului.

Formular de înscriere pentru granturile de 10.000 de lei

Finanțarea trebuie să răspundă unei nevoi concrete a afacerii, iar suma obținută va putea fi utilizată pentru investiția prezentată în aplicație.

La dezvoltarea competiției a contribuit și Marius Tudosiei, fondatorul Băcăniei Vechi, care va face parte din juriul de selecție.

Acesta va susține, alături de Radu Tănase, sesiuni de consultanță pentru cei trei producători selectați.

Restaurantele caută tot mai mulți furnizori locali

Competiția este lansată într-un context în care restaurantele manifestă un interes tot mai mare pentru aprovizionarea cu produse românești.

Potrivit unui sondaj realizat în cadrul proiectului „Țara lui Mai Bine”, 98% dintre restaurantele respondente își doresc să colaboreze cu producători locali, iar șapte din zece au deja astfel de parteneriate.

În același timp, opt din zece restaurante afirmă că cererea clienților pentru produse locale este în creștere.

„Interesul pentru ingredientele locale și consumul sustenabil este tot mai mare: 9 din 10 utilizatori de carduri de masă își doresc produse proaspete, iar 8 din 10 restaurante spun că cererea clienților pentru produse locale este în creștere. Aceste tendințe deschid noi oportunități de colaborare”, a declarat Lelia Mancaș, Director Marketing, Comunicare și CSR, Edenred România.

În paralel cu lansarea granturilor, Edenred, HORA și FIHR au prezentat și un Ghid de bune practici pentru colaborarea dintre producătorii locali și restaurante.

Documentul cuprinde recomandări privind organizarea livrărilor, comunicarea dintre furnizori și restaurante, predictibilitatea aprovizionării și promovarea originii ingredientelor.

Inițiativa urmărește să faciliteze relațiile comerciale dintre producătorii locali și operatorii HoReCa, inclusiv prin adaptarea furnizorilor la cerințele restaurantelor și hotelurilor.

O piață de aproximativ 33.000 de unități HoReCa

România are aproape 3 milioane de exploatații agricole și aproximativ 33.000 de unități HoReCa, potrivit estimărilor prezentate de organizatori, ceea ce reprezintă o piață potențială importantă pentru producătorii locali.

O analiză realizată de economistul Iancu Guda pentru proiectul „Țara lui Mai Bine” estimează că, pentru fiecare 100 de lei cheltuiți într-un restaurant care utilizează produse locale, 34,3 lei reprezintă venituri generate pentru bugetul public.

„Pentru producătorii locali, hotelurile pot deveni clienți cu care să construiască relații comerciale pe termen lung. Aceste colaborări presupun însă înțelegerea cerințelor de aprovizionare și capacitatea de a asigura constant produsele convenite”, a declarat Ștefan Balaur, vicepreședinte FIHR și COO Continental Hotels.

Proiectul „Țara lui Mai Bine” este dezvoltat de Edenred România, HORA și FIHR și include o platformă dedicată conectării producătorilor locali cu restaurantele din întreaga țară.