Ea este „Antreprenorul Anului” 2025, la nivel mondial  (EY)

O femeie de afaceri din Suedia a fost desemnată, de către compania globală de consultanță EY, Antreprenorul Anului 2025, la nivel mondial, în cadrul unei ceremonii de premiere care a avut loc în Salle des Etoiles din Monaco.

Stina Ehrensvärd, fondatoarea companiei de securitate IT Yubico, a câștigat competiția EY World Entrepreneur Of The Year 2025. Ea a fost selectată dintre aproape 5.000 de participanți la program, care au inclus 52 de câștigători din 43 de țări și jurisdicții, concurând pentru titlul global.

Stina Ehrensvärd este a patra femeie care deține acest titlu și prima câștigătoare din Suedia în cei 25 de ani de istorie ai premiului acordat de compania londoneză de consultanță Ernst & Young.

În 2007, ea a co-fondat Yubico, o companie cu misiunea de a face internetul mai sigur pentru toată lumea. În decurs de un an, compania a lansat primul său YubiKey, o cheie de securitate fizică pentru autentificarea multifactorială (MFA), iar în următorii cinci ani, a transformat întregul concept de securitate cibernetică prin asigurarea colaborării cu trei dintre cele mai mari companii tehnologice din Silicon Valley. De atunci, Stina a extins Yubico, astfel încât acum protejează 19 dintre cele mai mari 20 de companii de internet din lume, iar rata sa anuală compusă de creștere (CAGR) a fost de 40% din 2020.

„Stina este un lider înnăscut, a cărei determinare, motivație și mentalitate inovatoare au dus la o creștere exponențială a companiei sale, având un impact durabil asupra Suediei și a cetățenilor săi. A construit o companie de top în industrie, extrem de profitabilă, care a stabilit noi standarde pentru securitatea digitală. Prin angajamentul său de a crea o lume mai sigură și mai bine protejată, Stina a reușit să producă o schimbare sistemică — protejând identitățile digitale, întărind democrația și construind încredere la nivel global într-o lume tot mai conectată” - a fost motivat premiul.

Câștigătorul EY World Entrepreneur of the Year 2025 a fost ales de un juriu independent pe baza a patru criterii: spirit antreprenorial, scop, creștere și impact. Juriul din acest an a inclus un grup divers și deosebit de antreprenori din întreaga lume, condus de Asif Ramji, fondator și CEO al Venture Worx.

România a fost reprezentată în competiția gloablă de Irina Arsene, câștigătorea titlului EY Entrepreneur Of The Year – România 2024, fondatoarea și președinta Consiliului de Administrație mindit.io, o companie românească de dezvoltare software, fondată în 2015, care s-a impus rapid pe piața internațională prin inovație și excelență în livrarea de soluții tehnologice personalizate.