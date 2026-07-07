Controale ITM la livrări și ridesharing în toată țara: Amenzi de peste 4 milioane EUR pentru muncă „la negru”

Inspecția Muncii a aplicat amenzi în valoare de peste 4,4 milioane EUR în urma unor controale desfășurate la nivel național, care au vizat munca desfășurată prin aplicații de ridesharing (transport alternativ), curierat și comerț online.

În urma controalelor desfășurate în perioada 2 - 22 iunie 2026, Inspecția Muncii a identificat 2.053 de persoane care munceau fără forme legale. Pentru neregulile constatate, au fost aplicate amenzi în valoare totală de 23.312.513 lei (peste 4,4 milioane EUR).

Din această sumă, 22,8 milioane de lei reprezintă sancțiuni pentru muncă nedeclarată și subdeclarată. De asemenea, au fost dispuse 1.314 măsuri pentru remedierea problemelor constatate.

„Digitalizarea economiei trebuie să vină la pachet cu respectarea legii, nu cu eludarea ei. Cele peste 2.000 de persoane depistate lucrând fără forme legale ne arată că flexibilitatea oferită de platformele digitale este adesea folosită ca paravan pentru munca nedeclarată. Acest semnal de alarmă, tradus în amenzi de peste 23 de milioane de lei, nu este un punct final, ci un avertisment ferm: controalele vor continua și se vor intensifica până când drepturile angajaților vor fi pe deplin respectate”, a declarat Mihai Uca, Inspectorul General de Stat Adjunct al Inspecției Muncii.

Separat de bilanțul controalelor desfășurate la nivel național, ITM București a anunțat că a sancționat o firmă din Capitală cu 1,28 milioane lei (aproximativ 245.000 EUR) după ce inspectorii de muncă au identificat 32 de persoane care prestau muncă nedeclarată.

Inspecția Muncii precizează că verificările vor continua și în perioada următoare.

„Din cauza incidenței crescute a muncii nedeclarate în aceste sectoare bazate pe aplicații, Inspecția Muncii va intensifica controalele în perioada următoare. Flexibilitatea NU exclude legalitatea”, transmite instituția.