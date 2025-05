Cluj: Eveniment pentru antreprenori tech, pe 29 și 30 mai 2025

Antreprenorii tech și inovatorii din toată România sunt așteptați, pe 29 și 30 mai 2025, la Cluj Innovation Days, un eveniment dedicat tehnologiilor medicale.

Cluj Innovation Days , unul dintre cele mai dinamice evenimente dedicate inovației din Cluj-Napoca, organizat anual de clusterul Cluj IT , aduce în prim-plan, prin ediția din 2025, conceptul de MedTech – un domeniu strategic aflat în centrul transformărilor tehnologice din sectorul sănătății.

Deschiderea celei de-a 13-a ediții va avea loc pe 29 mai, în Aula Magna a Universității Babeș-Bolyai, partenerul principal al conferinței, începând cu ora 09:30. Vor lua cuvântul Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, Rectorul UBB, Adrian Petrușel, Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, Președintele Cluj IT, Stelian Brad, și Directorul Executiv al Cluj IT, Andrei Kelemen. Tot în cadrul sesiunii de deschidere se va desfășura dezbaterea „Academic Frontiers in MedTech: From Research to Real-World Impact”, moderată de Florin Zubașcu, redactor-șef al platformei Science|Business, cu participarea unor reputați universitari de la cele mai importante instituții de învățământ superior din România.

Evenimentul își propune să faciliteze interacțiunea între actori relevanți din ecosistemul MedTech: companii, furnizori de soluții IT, start-up-uri inovatoare, instituții medicale, reprezentanți ai autorităților publice, investitori, cercetători și factori de decizie din top management.

Agenda celor două zile include o serie de paneluri și workshop-uri susținute de invitați din țară și din străinătate, toate concentrate pe avansul tehnologic în domeniul sănătății. Dintre temele abordate menționăm: AI in Healthcare, Digital Transformation in Healthcare, Bridging Research, Technology and Healthcare, și NIS2 Compliance in Healthcare.

Una dintre noutățile ediției din acest an este sesiunea de B2B Matchmaking , care oferă o platformă strategică de conectare între profesioniști, companii și instituții active în domeniul MedTech și în industrii conexe. Întâlnirile directe, organizate în format fizic la Cluj-Napoca, le oferă participanților oportunitatea de a identifica sinergii, de a iniția parteneriate și de a explora colaborări concrete.

Tot ca element de noutate, Cluj Innovation Days 2025 lansează o secțiune expozițională științifică dedicată tinerilor cercetători. Aceștia sunt încurajați să își prezinte preocupările din domenii relevante pentru tematica conferinței, urmând ca cele mai bune lucrări să fie premiate de către organizatori.

„Ediția din acest an a Cluj Innovation Days reflectă ambiția noastră de a aduce laolaltă viziune, tehnologie și colaborare într-un domeniu esențial pentru viitorul societății – sănătatea. Ne bucurăm să oferim, prin această platformă, un spațiu în care ideile inovatoare pot întâlni expertiza academică, viziunea antreprenorială și sprijinul instituțional. MedTech nu mai este un domeniu de nișă, ci un catalizator al transformării profunde în sistemele medicale, iar Clujul și România au potențialul de a deveni un hub regional în acest sector.”, a declarat Andrei Kelemen, CEO-ul Cluj IT.

La rândul său, rectorul interimar al UBB, prof. univ. dr. Adrian Petrușel, amintește că universitatea are o colaborare de mai lungă durată cu clusterul Cluj IT, împreună cu care implementează chiar și în prezent un proiect, prin Facultatea de Matematică și Informatică.

„Suntem foarte bucuroși că Universitatea Babeș-Bolyai găzduiește evenimentul Cluj Innovation Days, organizat de clusterul Cluj IT, în contextul în care eforturile noastre de dezvoltare a zonei bio-medicale se concretizează, chiar în această lună, prin deschiderea unei noi facultăți, cea de Științe Medicale și ale Sănătății. Un eveniment în care vorbim despre tehnologie și sănătate este, după părerea mea, foarte potrivit pentru ceea ce reprezintă UBB astăzi. În al doilea rând, colaborarea noastră în cadrul clusterului Cluj IT este mai veche și se desfășoară în zona medicală de mai mult timp, având mai multe proiecte pe care le derulăm împreună. Amintind de inovație, tehnologie și sănătate mă gândesc și la proiectul I3HIES, derulat în parteneriat cu Facultatea de Matematică și Informatică, prin care încercăm să ducem inovația dincolo de zona de cercetare pură, spre o implementare a soluțiilor inteligente în societate, în lumea reală”, a declarat rectorul UBB, Adrian Petrușel.

Evenimentul este organizat cu sprijinul principal al proiectului I3HIES , care urmărește consolidarea ecosistemelor de inovație în sănătate la nivel european, prin stimularea cooperării interregionale și accelerarea investițiilor în inovație medicală. Cu 9 parteneri din 7 țări, proiectul se axează pe trei domenii cheie: dispozitive medicale, echipamente de urgență și conformitate MDR. I3HIES sprijină actorii implicați în inovație medicală de la idee până la pregătirea pentru finanțare, oferind servicii personalizate și instrumente colaborative. Prin validarea soluțiilor inovatoare și formarea de parteneriate europene, proiectul contribuie activ la transformarea sectorului de sănătate și integrarea acestuia în lanțurile valorice europene.

Cluj Innovation Days 2025 reunește peste 50 de vorbitori, iar în zona expozițională vor fi prezentate tehnologii și soluții inovatoare dezvoltate de parteneri de prestigiu, precum Accenture, ArtSoft, CertSIGN, Gits și Hypermedia.

Evenimentele conferinței se vor desfășura în zilele de 29 și 30 mai, în Aula Magna a UBB (str. Mihail Kogălniceanu nr. 1), precum și în Sala Club și Foaierul Colegiului Academic (str. Mihail Kogălniceanu nr. 5).

Mai multe informații despre agendă și despre modalitatea de participare sunt disponibile pe site-ul oficial al Cluj Innovation Days 2025.