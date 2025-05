Cluj: Eveniment pentru afacerile inovative din domeniul sănătății

Începe o nouă ediție Morning Health Talks, organizată de EIT Health, organism al Uniunii Europene, care facilitează dialoguri între cei interesați de inovație în domeniul medical și profesioniști, cu primul eveniment pe 15 mai 2025, în Cluj-Napoca, și online, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Cei interesați se pot înscrie AICI pentru a participa fizic sau online.

Primul eveniment, intitulat „Dincolo de bani – Resurse esențiale necesare pentru a valorifica eficient inovațiile în domeniul sănătății” („Beyond the money – Essential resources needed to effectively leverage innovations in healthcare”), se va desfășura în Cluj-Napoca, la sediul Academiei Române Filiala Cluj-Napoca, Strada Republicii nr. 9, și online în data de 15 mai 2025, începând cu ora 9:00.

De la înființarea sa în 2020, seria Morning Health Talks a fost esențială în dezvoltarea ecosistemelor locale de inovație în domeniul sănătății prin discuții dinamice între părțile interesate de nivel înalt și mediu. Aceste evenimente au dus constant la colaborări care întăresc rețelele de sănătate locale, regionale și naționale.

Misiunea Morning Health Talks este de a cultiva ecosisteme robuste de inovație în domeniul sănătății prin facilitarea dialogurilor eficiente între părțile-cheie interesate, spun organizatorii. Aceste discuții au ca scop încurajarea colaborărilor care duc la ecosisteme mai mature și integrate. Evenimentele oferă o platformă pentru discuții profesionale despre provocările presante în inovația în domeniul sănătății, vizând părțile interesate de nivel înalt și mediu care au un impact semnificativ asupra ecosistemelor lor.

Inovația în domeniul sănătății adesea evocă imagini cu roboți, diagnostice AI sau medicină personalizată susținută de date genomice.

În Europa Centrală, de Est și de Sud, însă, realitatea este adesea mult mai brutală: multe spitale încă funcționează cu sisteme învechite și au capacitate slabă de a adopta chiar și instrumente digitale deja existente.

„În prezent, avem mai multă tehnologie în smartphone-urile noastre decât în spitale. Acest lucru subliniază potențialul imens al tehnologiei moderne de a revoluționa domeniul sănătății, dacă o valorificăm eficient”, a declarat Filipa Fixe, Directorul KPMG Healthcare din Portugalia.

Această observație a fost una dintre cele mai semnificative lecții din cadrul Morning Health Talks 2024, serie de evenimente organizate de EIT Health InnoStars în mai multe țări din Europa Centrală, de Est și de Sud, inclusiv în România. Pe parcursul edițiilor din 2024, profesioniști din domeniul sănătății, startup-uri, cercetători, autorități publice și investitori s-au reunit pentru a discuta de ce inovația în aceste regiuni în dezvoltare stagnează adesea, și ce poate fi făcut pentru a rezolva acest lucru.

„Inovația în domeniul sănătății este prea complexă, prea interconectată și prea urgentă pentru a fi abordată în silozuri. Niciun spital, startup, minister sau institut de cercetare nu poate rezolva singur provocările din domeniul sănătății într-o regiune. De la integrarea sistemelor de date fragmentate la actualizarea reglementărilor sau implicarea semnificativă a pacienților în procesul de inovație, progresul apare doar atunci când ecosistemul colaborează. Morning Health Talks facilitează acest lucru. Este mai mult decât un eveniment – este un mecanism pentru aducerea împreună a actorilor care, altfel, poate, nu ar fi avut ocazia să colaboreze vreodată”, a spus Monika Toth, Director EIT Health InnoStars RIS.

EIT Health este o rețea de inovatori din domeniul sănătății, care numără aproximativ 120 de parteneri și este sprijinită de Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT), un organism al Uniunii Europene. Aceasta colaborează la nivel transfrontalier pentru a oferi noi soluții care le pot permite cetățenilor europeni să trăiască mai mult și mai sănătos.

Rețeaua a catalizat peste 2.500 startup-uri și scale-up-uri, ajutând startup-urile susținute de EIT Health să atragă investiții de 1,9 miliarde EUR, propulsând 113 soluții de sănătate pe piață și formând 49.000 studenți și profesioniști.

Freshblood este o organizație non-guvernamentală care sprijină inovația în domeniul sănătății prin conectarea inovatorilor la resursele de care au nevoie, oferind feedback și mentorat.