Cine a câștigat competiția „Românii sunt antreprenori” 2025: pregătire pentru bac și o firmă de materiale izolatoare

Trei idei de afaceri românești, dintre care o firmă de materiale izolatoare și o platformă pentru pregătirea examenului de Bacalaureat, au câștigat competiția „Românii sunt antreprenori” și au câștigat cele trei premii în valoare totală de 50.000 EUR, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Cele trei startup-uri au pitchuit în fața unui juriu format din investitori și profesioniști din mediul de business.

Locul I: RongoDesign, companie biotehnologică ce dezvoltă materiale izolatoare pe bază de miceliu, oferind o soluție alternativă și durabilă pentru construcții cu emisii reduse de carbon, a primit premiul cel mare, în valoare de 26.000 EUR + o bursă Fast Track de la BiSM, în valoare de 5.500 EUR;

Locul II: My Secret Land, platformă de cărți personalizate pentru copii, a câștigat 16.000 EUR + o bursă Fast Track de la BiSM, în valoare de 5.500 EUR;

Locul III: BAClass/Xclass, platformă care oferă un program complet de pregătire pentru examenul de Bacalaureat, a primit 8.000 EUR + o bursă Fast Track de la BiSM, în valoare de 5.500 EUR.

104 startup-uri s-au înscris în competiție până pe 16 aprilie, data-limită pentru aplicare. Aceasta s-a adresat afacerilor din România și din diaspora cu o vechime între doi și cinci ani și venituri înregistrate timp de cel puțin un an. Premiile acestei ediții au avut o valoare totală de 50.000 EUR.

Semifinala s-a desfășurat în prima parte a zilei de 15 mai, în format de roundtable pitching (fără public), unde participanții selectați au susținut câte un pitch de cinci minute în grupuri restrânse. Evaluarea acestora a fost făcută de alți antreprenori prezenți la semifinală, precum și de un juriu format din profesioniști din ecosistemul antreprenorial și din mediul de business.

Dintre participanții la semifinală, șapte startup-uri au fost alese pentru a intra în finala „Românii sunt antreprenori”. Cei șapte antreprenori și-au prezentat pitchurile în fața juriului, publicului, investitorilor, presei și altor lideri de opinie din mediul de business.

În plus față de afacerile câștigătoare, celelalte startup-uri care au ajuns în finala competiției de pitching au fost:

„Gândește creativ și acționează strategic, tema ediției din acest an a competiției Românii sunt antreprenori, poate fi o rețetă de supraviețuire și creștere în antreprenoriat. În cele șase ediții de până acum, am acordat peste 900.000 de euro în premii, am avut peste 340 de startupuri participante și aproape 90 de finaliști. Și de această dată, juriul a avut o misiunea grea, pentru că lista startupurilor calificate în semifinale și finală a cuprins afaceri din domenii diferite și diverse. Dincolo de criteriile de scalabilitate, de segmentele de activitate și de componentele businessurilor, jurații s-au uitat și la valoarea pe care aceste afaceri o pot aduce în piață, la doza de inovație sau la potențialul de a reuși pe piețele internaționale”, a spus Oana Craioveanu, CEO & Cofondator Impact Hub Bucharest