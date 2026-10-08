[P] Creșterea nu se mai cumpără: magazinele online au deja venituri nevalorificate în propria bază de clienți

Atragerea de clienți noi devine tot mai dificilă și mai costisitoare. Costurile cresc, concurența se intensifică, iar modul în care consumatorii descoperă branduri și produse depinde tot mai mult de algoritmi, marketplace-uri și AI. Potrivit GetResponse , platforma de lifecycle marketing, soluția pentru magazinele online nu este un buget de publicitate mai mare, ci valorificarea mai bună a clienților pe care îi au deja.

În noul său e-book, Automatizarea lifecycle marketingului în ecommerce, GetResponse prezintă 15 automatizări structurate pe cele trei etape prin care trece fiecare client: de la abonat la prima vânzare, de la prima achiziție la cumpărător recurent și de la cumpărător recurent la client fidel.

„Creșterea nu mai este ceva ce cumperi pur și simplu. Trebuie construită", spune Przemek Pipiora, Head of Core Products la GetResponse. „Majoritatea brandurilor de ecommerce nu duc lipsă de instrumente, duc lipsă de structură. Oportunitatea stă chiar în ceea ce ai deja: abonați care încă n-au cumpărat nimic, clienți ocazionali și clienți fideli care ar putea cumpăra mai des.

Multe branduri investesc mai mult și obțin mai puțin

Multe companii răspund costurilor de achiziție în creștere testând canale noi și mărind bugetele de promovare. De cele mai multe ori însă, investițiile suplimentare aduc rezultate din ce în ce mai mici. E-book-ul arată că performanța stagnează pentru că automatizările sunt adesea construite izolat, fără să se țină cont de modul în care se conectează între ele.

Un parcurs conectat tipic arată astfel: un vizitator se abonează și intră într-o serie de emailuri de bun venit. Dacă nu cumpără, primește un memento al ofertei. Dacă vizualizează produse, primește un follow-up. Dacă adaugă un produs în coș, intră în fluxul de recuperare a coșului abandonat. După prima achiziție urmează un flux post-achiziție, iar dacă nu mai interacționează cu brandul, o campanie de reactivare.

Rezultate obținute deja de branduri

Eveline Cosmetics a combinat pop-up-uri pentru lead capture cu un welcome series structurat. Rezultatul: vânzări de 11.000 € dintr-o singură campanie de email, 6.000 € venituri suplimentare din recomandări de produse și un ROI de 7x în doar o lună.

a combinat pop-up-uri pentru lead capture cu un welcome series structurat. Rezultatul: vânzări de 11.000 € dintr-o singură campanie de email, 6.000 € venituri suplimentare din recomandări de produse și un ROI de 7x în doar o lună. Würth MODYF, brand global de îmbrăcăminte de lucru, și-a construit comunicarea post-achiziție ca pe un sistem, nu ca pe o serie de campanii izolate. A obținut cu 46% mai multe comenzi, o creștere de 72% a veniturilor și cu 30% mai multe vizite pe website.

Cinci sfaturi practice din ghid

Începe de unde contează cel mai mult. Rată de conversie scăzută? Concentrează-te pe automatizările de achiziție. Puține comenzi recurente? Optimizează comunicarea post-achiziție. Implicare în scădere? Investește în fidelizare și reactivare. Reacționează la trei semnale: identitate (cine e clientul), comportament (ce face) și timp (ce se întâmplă pe parcurs). Lasă timp între mesaje. Trimite mementoul ofertei la 3–5 zile după abonare, nu a doua zi. Nu-i obișnui pe clienți să aștepte. Trimite alerte de scădere a prețului doar peste un prag relevant, de exemplu 15–20%. Stăpânește mai întâi elementele de bază. Conectează magazinul, activează tracking-ul și sincronizează datele despre clienți și produse înainte să adaugi SMS sau notificări push.

„Când automatizările tale funcționează împreună ca un sistem, fiecare interacțiune devine o oportunitate de a apropia clientul de următoarea lui achiziție și de a-i asigura fidelizarea pe termen lung", conchide Pipiora.