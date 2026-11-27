Unul dintre aspectele care diferențiază pariurile live de cele plasate înainte de începerea unui eveniment este posibilitatea de a urmări și analiza cursul jocului în timp real. Chiar și cele mai mici amănunte sesizate cu promptitudine își pot pune amprenta asupra evoluției jocului, iar faptul că poți lua decizii având un plus de informații reprezintă un avantaj. În acest articol, vei descoperi cum funcționează pariurile sportive live și cele mai cunoscute piețe disponibile.

Spre deosebire de selecțiile disponibile înainte de startul evenimentului, piețele live sunt actualizate pe măsură ce apar noi evenimente pe teren. Ele sunt calculate folosind volume mari de date, de la evenimentele de pe teren până la timpul rămas până la final. Per total, se analizează probabilitatea ca anumite evenimente să se întâmple și se stabilesc cotele ajustate în timp real.

Înainte de startul meciului, când sunt disponibile piețele pre-eveniment, cotele fluctuează, de obicei, destul de puțin. Iată un exemplu concret:

O echipă favorită are cota 1.50 să se impună.

Dacă se mizează mult pe victoria ei, cota poate scădea.

În cazul în care apar accidentări la echipa favorită, cota sa crește de regulă

În schimb, la pariuri sportive live, cotele fluctuează considerabil mai mult și sunt ajustate pe toată durata meciului. Există și posibilitatea ca anumite piețe să fie închise înainte de finalul evenimentului. Dacă o echipă conduce cu 3-0 din minutul 40, foarte probabil selecția pe învingătoarea partidei va fi blocată și nu se va mai putea miza pe echipa care e în avantaj.

Cotele la pariuri sportive live sunt ajustate automat de algoritmi specializați, care țin cont de:

scorul de pe tabelă

posesie

forma echipelor

timpul rămas din joc

evenimente neașteptate din meci

Care sunt principalele piețe de pariere live

Cea mai populară selecție la pariuri sportive live este cea pe rezultat final (1X2). Situația este similară precum cea dinaintea meciului, doar că jucătorii își pot face o idee mai clară asupra cursului jocului. În plus, cotele sunt ajustate în continuu. De exemplu, dacă o echipă favorită, care avea 1.50 să se impună înainte de startul meciului, primește gol, cota poate urca peste 1.90 sau chiar mai mult dacă partida se apropie de final. Numărul total de goluri (Peste/Sub un anumit număr de goluri, de regulă 2.5) este o altă piață pe care se pariază adesea.

Acestea sunt cele mai populare pariuri și înainte de eveniment, astfel că nu sunt diferențe foarte mari. Totuși, cu ce se mai diferențiază pariurile sportive live? O piață ce atrage unii jucători este cea pe „Următoarea echipă care marchează”. Jucătorii sunt atrași de faptul că pot miza având un volum mai mare de informații. De exemplu, dacă FCSB atacă în valuri în meciul cu FC Argeș, unii jucători ar putea fi tentați să mizeze că gruparea roș-albastră va înscrie următorul gol.

Pariurile pe cornere și cartonașe sunt și ele atractive printre selecțiile live, din același motiv. Jucătorii pot vedea dacă o echipă atacă în valuri și probabilitatea de a avea mai multe cornere crește, ori dacă jocul este agresiv și arbitrul ar putea fi tentat să scoată mai des cartonașele.

Pariurile sportive live oferă și câteva particularități care nu sunt disponibile, de obicei, înaintea meciului. Astfel, jucătorii pot miza și pe evenimente care se vor întâmpla într-un anumit interval de timp, de exemplu între minutele 70 și 80. Pot miza că se va marca, pe cartonașe ori cornere.

În final, nu uita că scopul pariurilor sportive este să genereze distracție. În cazul în care ai această pasiune, asigură-te că o practici mereu într-un mod responsabil și că nu mizezi decât sumele pe care ți le permiți, din bugetul alocat distracției.