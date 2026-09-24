Cine poate afla că faci pariuri sportive online? (P)

Plasezi un pariu online în câteva secunde, însă informațiile despre el nu rămân doar în aplicație. Suma depusă, câștigul retras și impozitul reținut ajung, pe căi diferite, la bancă, la casa de pariuri și la câteva instituții ale statului. Puțini jucători știu cine anume primește aceste date, cât de detaliate sunt și în ce situații le analizează cineva.

Răspunsul contează în momente foarte concrete: când ceri un credit, când împarți un cont bancar cu partenerul sau când ai o firmă și plățile personale se amestecă cu cele ale afacerii. Pentru cei care fac pariuri sportive online în România pe platforme licențiate, datele circulă după reguli precise, iar fiecare instituție vede doar partea care o privește. Pe site-urile fără licență, aceleași informații ajung unde decide operatorul, fără ca jucătorul să poată verifica ceva.

Pe scurt: cine are acces la datele tale

Informațiile despre pariurile tale ajung, în funcție de situație, la:

banca ta și la orice cotitular al contului, prin extras și aplicația de mobile banking;

și la orice cotitular al contului, prin extras și aplicația de mobile banking; banca la care ceri un credit , dacă îți solicită extrase pentru ultimele luni;

, dacă îți solicită extrase pentru ultimele luni; casa de pariuri , care păstrează datele tale de identificare și istoricul complet;

, care păstrează datele tale de identificare și istoricul complet; ANAF , prin declarația anuală depusă de operator pentru fiecare câștigător;

, prin declarația anuală depusă de operator pentru fiecare câștigător; ONJN , autoritatea care supraveghează piața;

, autoritatea care supraveghează piața; oficiul pentru prevenirea spălării banilor , doar în cazuri suspecte;

, doar în cazuri suspecte; contabilul firmei, dacă plătești din contul acesteia.

Ce vede banca atunci când alimentezi contul de joc

Fiecare depunere cu cardul apare în extras cu data, suma și numele comerciantului. În dreptul plății nu scrie întotdeauna marca site-ului: de multe ori apare denumirea companiei care administrează platforma sau a procesatorului de plăți, așa că rândul poate părea greu de recunoscut.

Banca, în schimb, identifică tranzacția imediat, pentru că rețelele de carduri atribuie fiecărui comerciant un cod de categorie, iar pariurile și jocurile de noroc au codul 7995. Pe baza acestei clasificări, mai multe bănci mari din România percep un comision separat pentru astfel de tranzacții, de regulă în jur de 2% din sumă, uneori cu o componentă fixă. Linia comisionului apare și ea în extras, lângă depunere.

Retragerile lasă și ele urme, deoarece câștigul intră în cont ca transfer de la operator, deja net de impozit. Orice persoană cu acces la același cont, de exemplu un cotitular sau un împuternicit, vede exact aceleași rânduri ca tine.

Apar pariurile în istoricul tău de credit?

Biroul de Credit, baza de date pe care o consultă băncile înainte să acorde un împrumut, înregistrează creditele, ratele, întârzierile și cererile de finanțare. Tranzacțiile către casele de pariuri nu fac parte din aceste informații, așa că scorul tău nu se modifică din cauza lor.

Banca poate afla totuși de ele atunci când îți analizează direct veniturile și cheltuielile, de exemplu la un credit ipotecar sau de nevoi personale. Unele instituții cer extrase pentru ultimele luni, iar depunerile frecvente pe platforme de pariuri intră în evaluarea bugetului tău. Contează proporția: câteva sume mici arată altfel decât depuneri săptămânale care consumă o parte vizibilă din salariu.

Ce știe casa de pariuri despre tine

Casa de pariuri deține cel mai complet dosar. La înregistrare îți cere numele, CNP-ul, adresa și o copie a actului de identitate, iar pentru retrageri poate solicita o fotografie a cardului sau un extras din care să reiasă contul folosit. Platforma păstrează fiecare bilet, fiecare depunere și fiecare retragere, cu data și ora lor.

Aceste date nu ajung la alți operatori și nici la persoane din viața ta. Operatorul le transmite doar acolo unde legea îl obligă: către autoritatea de reglementare, către fisc și, în situații speciale, către instituțiile care verifică proveniența banilor.

Cum află ANAF de câștigurile tale

Pentru câștigurile online nu calculezi singur impozitul: operatorul îl stabilește la fiecare retragere, îl reține și îl virează la buget, așa că suma care ajunge la tine este deja netă și nu ai nimic de declarat.

Fiscul află totuși de aceste sume, pentru că fiecare operator licențiat depune anual, până la finalul lunii februarie, o declarație informativă cu câștigurile plătite și impozitul reținut pentru fiecare jucător, identificat prin CNP. ANAF vede astfel totalul retragerilor tale din anul precedent, fără ca tu să raportezi ceva.

Ce date ajung la ONJN

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) autorizează și supraveghează operatorii de pe piața românească. Fiecare platformă licențiată trimite automat către un server de siguranță datele despre jucători, mize, câștiguri și transferuri de bani, iar operatorul nu mai poate modifica ulterior aceste înregistrări.

Tot ONJN administrează registrul național de autoexcludere. Operatorii licențiați verifică această listă și blochează accesul persoanelor care au cerut să fie excluse de la jocurile de noroc.

Când o retragere mare atrage verificări suplimentare

Pentru sumele mari, legea privind prevenirea spălării banilor obligă operatorii să aplice verificări suplimentare când o singură plată de câștig ajunge la echivalentul a 2.000 de euro și să urmărească totalurile lunare. În practică, asta poate însemna documente în plus sau întrebări despre proveniența banilor depuși.

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor primește un raport doar dacă operatorul are motive concrete de suspiciune, de exemplu când banii nu par să aparțină titularului contului. Un câștig mare obținut normal nu generează automat un astfel de raport. Documentele strânse la verificări rămân în arhiva operatorului cel puțin cinci ani.

Plățile făcute din contul firmei

Antreprenorii care folosesc același card pentru afacere și pentru cheltuieli personale au un cititor în plus al extraselor: contabilul. O depunere pe o platformă de pariuri făcută din contul unui SRL sau al unui PFA intră în evidența contabilă a firmei și ajunge la persoana care face închiderea de lună. Contabilul va cere lămuriri, pentru că plata nu are legătură cu activitatea companiei, iar soluția simplă rămâne un card personal, ținut separat de banii afacerii.

Cine află, când și ce poți verifica tu

Instituțiile de mai sus nu primesc informația în același moment și nu toate îți permit să vezi ce dețin despre tine. Pentru datele personale păstrate de bănci, operatori și autorități poți depune o cerere de acces conform GDPR, cu o singură excepție importantă.

Cine Când află Poți vedea ce știe despre tine? Banca ta La fiecare plată Da, în extras și în aplicație Casa de pariuri Din ziua înregistrării Da, în istoricul contului și printr-o cerere GDPR ONJN Automat, pe măsură ce au loc tranzacțiile Da, printr-o cerere de acces la date ANAF O dată pe an, până la finalul lui februarie Da, printr-o cerere de acces la date Banca la care ceri credit Doar dacă îți solicită extrase Da, știi ce documente ai predat Oficiul antispălare Doar când există o suspiciune Nu, legea interzice operatorului să te anunțe despre raport

Cine nu are acces la aceste informații

Angajatorul nu primește date despre pariurile tale, cât timp nu plătești cu un card al companiei. Nici Biroul de Credit nu le primește, iar celelalte case de pariuri nu văd istoricul pe care îl ai la un concurent. Singura legătură dintre operatori rămâne registrul de autoexcludere, valabil doar pentru cei care s-au înscris în el. Membrii familiei văd aceste plăți numai dacă au acces la același cont bancar.

Când pariurile nu mai sunt o distracție

Tot ce ai citit mai sus contează pentru cine pariază ocazional, cu sume pe care își permite să le piardă. Situația se schimbă când apar semne ca acestea:

încerci să recuperezi pierderile cu pariuri noi;

folosești bani destinați facturilor, ratelor sau afacerii;

mărești mizele ca să simți aceeași emoție;

simți nevoia să ascunzi cât ai pariat.

Dacă te recunoști în oricare dintre aceste situații, vorbește imediat cu cei apropiați: partenerul, un membru al familiei sau un prieten. Nu amâna discuția până când apar datoriile, pentru că fiecare lună de tăcere face mai grea ieșirea din dependența de jocuri de noroc. Pe lângă sprijinul lor, poți cere autoexcluderea prin registrul ONJN și poți apela la un specialist.