Arhitecții români se pot înscrie într-o competiție cu premii în valoare totală de 15.000 EUR

Arhitecții români sunt invitați să participe la o competiție internațională organizată de Isopan Est, care caută proiecte de orașe moderne cu design sustenabil care vor primi premii în valoare totală de 15.000 EUR, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Cei interesați se pot înscrie AICI până pe 21 mai 2025.

A șasea ediție a Manni Group Design Award are ca temă „Vertical Farm”, o provocare care propune reinterpretarea orașelor moderne printr-o arhitectură sustenabilă.

Participarea este deschisă arhitecților individuali sau echipelor multidisciplinare, indiferent de naționalitate, cu condiția ca cel puțin un membru al echipei să aibă vârsta sub 35 de ani.

Într-un context global marcat de urbanizare accelerată, schimbări climatice și nevoia de siguranță alimentară, participanții sunt invitați să dezvolte concepte inovatoare pentru ferme verticale – structuri modulare, eficiente energetic și ușor de integrat în peisajul urban. Acest tip de arhitectură deschide drumul către ecosisteme urbane reziliente și spații productive care răspund noilor nevoi ale orașelor, spune Isopan Est, parte din joint venture-ul dintre Marcegaglia Steel și Manni Group.

„Este o oportunitate extraordinară pentru tinerii arhitecți din România de a-și face cunoscută viziunea la nivel internațional. Concursul nu oferă doar un premiu financiar consistent, ci și expunerea în fața unor profesioniști de talie mondială. Ne dorim ca această ediție să aducă în prim-plan creativitatea și capacitatea arhitecților români de a contribui la transformarea durabilă a orașelor viitorului”, a declarat Toni Pera, director general al Isopan Est.

Concursul beneficiază de un juriu internațional de prestigiu, format din arhitecți recunoscuți la nivel global: Fokke Moerel (MVRDV), Arne Emerson (Morphosis), Ming-Jen Hsueh (Sasaki) și Paul Woolford (HOK). Expertiza acestora va fi esențială în selecția proiectelor care reușesc să îmbine estetica, funcționalitatea și sustenabilitatea.

Anul acesta, competiția este sprijinită de parteneri internaționali de top, precum ROCKWOOL, care va acorda Mențiunea de Aur „Fire Safety” pentru utilizarea soluțiilor Isopan cu miez din vată minerală, și BASF, lider mondial în industria chimică.

De asemenea, compania italiană Zero, specializată în agricultură verticală, este partener strategic în cadrul inițiativei Future Farming Initiative, proiect dezvoltat alături de Universitatea Ca’Foscari din Veneția și finanțat prin programul Next Generation EU. Concursul se desfășoară sub Patronajul Consulatului General al Italiei din Los Angeles.