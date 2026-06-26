Angajatorii din România, loviți de controale: Amenzi de peste 3 milioane EUR date în doar 5 zile

Inspecția Muncii a făcut aproape 2000 de controale în doar cinci zile și a dat amenzi de peste 16 milioane de lei (peste 3 milioane EUR) unor firme pentru muncă nedeclarată și ignorarea normelor de protecție.

În perioada 15-19 iunie 2026, inspectorii au efectuat 1.942 de controale la angajatori. În urma verificărilor, au fost aplicate 1.328 de sancțiuni, dintre care 425 de amenzi, în valoare totală de 16.087.500 de lei (peste 3 milioane de euro), și 903 avertismente.

„Pentru remedierea neconformităților, au fost dispuse 2.650 de măsuri cu termene precise de implementare”, potrivit Inspecției Muncii.

Din totalul controalelor efectuate, un număr de 1.277 au vizat domeniul relațiilor de muncă. Astfel, au fost aplicate 575 de sancțiuni, dintre care 304 amenzi în valoare de aproape 15,3 milioane lei și 271 de avertismente.

„O prioritate absolută a constituit-o combaterea muncii nedeclarate, fiind identificate 686 de cazuri de muncă nedeclarată. Pentru corectarea abaterilor, au fost dispuse 1.830 de măsuri”, precizează Inspecția Muncii.

Principalele nereguli identificate în domeniul relațiilor de muncă:

Utilizarea muncii nedeclarate;

Încălcarea de către angajator a prevederilor legale privind timpul de muncă și de odihnă;

Neaducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse cu ocazia controalelor anterioare.

Pe segmentul securității și sănătății în muncă (SSM) au fost 665 de controale, rezultând 753 de sancțiuni cu 121 de amenzi în valoare de 790.000 lei, 632 de avertismente și 820 de măsuri dispuse pentru remedierea neconformităților.

„Din cauza riscurilor grave de accidentare, s-a dispus oprirea din funcțiune a 5 echipamente de muncă”, spune Inspecția Muncii.

Problemele constatate în domeniul securității și sănătății în muncă: