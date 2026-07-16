ANAF: Luni, 27 iulie, termen pentru depunerea mai multor declarații fiscale

Ce nu spune ANAF: Un „instrument de conformare” s-a transformat în „sursă de hărțuire administrativă” – reclamă consultanții fiscali

ANAF s-a lăudat cu numărul de notificări de conformare fiscală a firmelor românești generat de sistemul electronic al decontului precompletat de TVA, RO e-TVA, dar consultanții fiscali reclamă că ceea ce ar fi trebuit să fie un „instrument de conformare” s-a transformat în „sursă de hărțuire administrativă”. RO e-TVA a generat 270.683 de notificări de...