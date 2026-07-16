ANAF: Luni, 27 iulie, termen pentru depunerea mai multor declarații fiscale

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Teleorman informează că luni, 27 iulie 2026, este termenul pentru depunerea mai multor declarații fiscale.
Este vorba despre următoarele declarații, ce se depun pentru perioada de raportare încheiată:
- formularul 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat";
- formularul 112 "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate";
- formularul 114 ”Declarație privind obligațiile de plată a contribuției asiguratorii și evidența nominală a lucrătorilor culturali profesioniști pentru care a fost plătită contribuția”;
- formularul 208 ”Declarația informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”;
- formularul 224 "Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România";
- formularul 300 "Decont de taxă pe valoarea adăugată";
- formularul 301 "Decont special de taxă pe valoarea adăugată";
- formularul 307 "Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată";
- formularul 311 "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal";
- formularul 390 VIES ”Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare”.
Consultă ”Calendarul obligaţiilor fiscale" pe luna iulie 2026.