ANAF: Joi, 25 iunie 2026, termen pentru depunerea mai multor declarații fiscale

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Teleorman informează contribuabilii că joi, 25 iunie 2026, este termenul limită de depunerea mai multor declarații pentru perioada de raportare încheiată.

Este vorba despre:

formularul 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat";

formularul 112 "Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit şi evidența nominală a persoanelor asigurate";

formularul 208 ”Declarația informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”;

formularul 224 "Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România";

formularul 300 "Decont de taxă pe valoarea adăugată";

formularul 301 "Decont special de taxă pe valoarea adăugată";

formularul 307 "Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată";

formularul 311 "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal";

formularul 390 VIES ”Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare”;

formularul 395 ”Declaraţie informativă privind trimiterile poştale contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poştale pe teritoriul naţional, precum și pentru gestionarea fluxurilor extracomunitare de bunuri”;

formularul 101 ”Declarație privind impozitul pe profit”;

sau

formularul 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat".

Vezi AICI și calendarul ANAF cu principalele obligații fiscale pe luna iunie 2026.