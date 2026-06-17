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ANAF: Joi, 25 iunie 2026, termen pentru depunerea mai multor declarații fiscale

ANAF: Joi, 25 iunie 2026, termen pentru depunerea mai multor declarații fiscale
Sursă: Foto: Denisa Crăciun / StartupCafe.ro
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Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Teleorman informează contribuabilii că joi, 25 iunie 2026, este termenul limită de depunerea mai multor declarații pentru perioada de raportare încheiată.

Este vorba despre:

  • formularul 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat";
  • formularul 112 "Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit şi evidența nominală a persoanelor asigurate";
  • formularul 208 ”Declarația informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”;
  • formularul 224 "Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România";
  • formularul 300 "Decont de taxă pe valoarea adăugată";
  • formularul 301 "Decont special de taxă pe valoarea adăugată";
  • formularul 307 "Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată";
  • formularul 311 "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal";
  • formularul 390 VIES ”Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare”;
  • formularul 395 ”Declaraţie informativă privind trimiterile poştale contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poştale pe teritoriul naţional, precum și pentru gestionarea fluxurilor extracomunitare de bunuri”;
  • formularul 101 ”Declarație privind impozitul pe profit”;

sau

  • formularul 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat".

Vezi AICI și calendarul ANAF cu principalele obligații fiscale pe luna iunie 2026. 

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