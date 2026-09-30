UE derulează anchete la nivelul industriei de jocuri video. 9 companii vizate, printre care și Ubisoft, Mojang (Minecraft) și Riot Games (Valorant, League of Legends)

Rețeaua de Cooperare pentru Protecția Consumatorilor (CPC), formată din autoritățile naționale de protecție a consumatorilor din statele membre, alături de Comisia Europeană, lansează acțiuni coordonate la nivelul Uniunii Europene în legătură cu 9 companii de jocuri video, având ca scop protecția drepturilor jucătorilor.

Rețeaua urmărește aplicarea Principiilor-cheie privind monedele virtuale din jocuri, un set de reguli privind legislația consumatorilor din UE care promovează transparența și echitatea în utilizarea monedelor virtuale din joc, conform unui comunicat al Comisiei.

Mai exact, sunt urmărite:

Prețurile clare și transparente – prețul real al obiectelor și monedelor din joc pe care consumatorii trebuie să le cumpere pentru a juca;

– prețul real al obiectelor și monedelor din joc pe care consumatorii trebuie să le cumpere pentru a juca; Ascunderea anumitor costuri – evitarea valutelor sau schimburilor valutare care fac prețul real neclar;

– evitarea valutelor sau schimburilor valutare care fac prețul real neclar; Forțarea achizițiilor nedorite – jucătorii nu trebuie să se simtă obligați să cumpere o cantitate excesivă de monede virtuale pentru a progresa sau a se bucura de joc;

– jucătorii nu trebuie să se simtă obligați să cumpere o cantitate excesivă de monede virtuale pentru a progresa sau a se bucura de joc; Informațiile clare înainte de achiziție – jucătorii trebuie să aibă acces la informații ușor de înțeles înainte de a cumpăra monede virtuale din joc sau obiecte din joc;

– jucătorii trebuie să aibă acces la informații ușor de înțeles înainte de a cumpăra monede virtuale din joc sau obiecte din joc; Respectarea dreptului de retragere – jucătorii trebuie să fie informați despre dreptul lor de a se retragedin contracte în termen de 14 zile, inclusiv pentru monede virtuale neutilizate;

– jucătorii trebuie să fie informați despre dreptul lor de a se retragedin contracte în termen de 14 zile, inclusiv pentru monede virtuale neutilizate; Termenii corecți și ușori de înțeles – termenii și condițiile jocului ar trebui să fie corecți și clari pentru jucători;

– termenii și condițiile jocului ar trebui să fie corecți și clari pentru jucători; Protejarea consumatorilor vulnerabili – companiile ar trebui să se asigure că jocurile oferă garanții adecvate tuturor consumatorilor, inclusiv utilizatorilor vulnerabili, cum ar fi copiii.

În 2025, Rețeaua CPC a deschis un dialog cu industria jocurilor video pentru a asigura alinierea cu Principiile Cheie. Deoarece dialogul nu a adus rezultate satisfăcătoare, Rețeaua a continuat cu o verificare a pieței și a identificat mai multe jocuri care ar necesita o evaluare suplimentară: Hunt: Showdown 1896, Forge of Empires, Candy Crush Saga, Minecraft, Mech Arena, Gardenscapes, Valorant, Clash of Clans, For Honor.

Investigațiile lansate astăzi, 30 septembrie, vizează companiile:

Crytek GmbH;

InnoGames GmbH;

King.com Operations (Malta) Limited;

Mojang AB;

Plarium Europe S.à.r.l.;

PLR Worldwide Sales Limited;

Riot Games Limited;

Supercell Oy;

Ubisoft EMEA SAS.

În paralel, CPC desfășoară o acțiune cu Activision Blizzard UK Limited pentru a asigura respectarea legislației UE privind consumatorii în jocurile Diablo Immortal și Call of Duty Mobile. Rețeaua analizează modul în care sunt vândute monedele virtuale din joc, cum sunt colectate datele personale ale jucătorilor, dacă jocurile au designuri atrăgătoare, setările standard pentru controlul parental, marketingul direct către copii, afișarea informațiilor precontractuale și blocarea conturilor de jocuri.